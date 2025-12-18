'5세대 개미' 공개 앞둔 로보티즈, 실외로봇 판 키운다

로봇솔루션 전문 기업인 로보티즈가 실외 자율주행 배송로봇 '개미'의 5세대 모델을 개발하며 사업 확장에 속도를 내고 있다. 이르면 내년 초 신형 로봇을 정식 공개하고 로봇 보급량을 2천대까지 확대한다는 계획을 내놨다.

18일 지디넷코리아 취재에 따르면 5세대 개미는 구동부와 센서부, 배터리 등이 전면 개선된다. 그간 지자체·대학·공공기관 현장에서 축적한 대규모 실증 데이터를 기반으로 설계 실용성을 높였다.

개미는 국내 실외 자율주행 로봇 분야에서 업계 최초로 규제 샌드박스를 통과했으며, '실외이동로봇 운행안전 1호 인증'을 획득한 상용 모델이다. 현재 국내에서 가장 많은 로봇 운행 데이터를 축적하고 있다.

로보티즈 자율주행로봇 '개미' 5세대 (사진=로보티즈)

5세대 개미 주행 시스템은 AI워커 구동부와 동일한 '스워브 드라이브'를 적용해 전방향 주행이 가능하다. 좁은 보행로와 복잡한 도심 환경에서도 정밀한 주행 성능을 확보했다. 에너지 효율 개선과 함께 슬립 현상 및 타이어 마모를 최소화했다.

배송 중량은 최대 30kg까지 지원한다. 적재함은 피자 한 판이 통째로 들어갈 수 있도록 넓혔다. 로봇의 전체적 외형은 크기는 유지하면서 내부 공간성을 극대화한 설계가 특징이다. 로봇 위치를 알리는 깃대 LED 부분도 개선된다.

센서 구성도 강화했다. 전면 3D 라이다와 카메라 3대를 배치해 객체 인식과 상황 판단 능력을 높였다. 후면에도 2D 라이다가 탑재된다. 배터리 용량을 늘려 운용 시간을 확대한 동시에, 원가 구조 개선을 통해 기존 대비 가격 경쟁력도 강화했다는 설명이다.

로보티즈 자율주행로봇 '개미' 개발 연대기보티즈 자율주행로봇 '개미' 개발 연대기 (사진=로보티즈)

실제 도심 환경을 고려한 주행 안정성 설계에 초점을 맞췄다. 차체 강성을 강화하고 서스펜션 시스템과 무게중심 설계를 최적화해 ▲15도 경사로 등판 ▲급경사 구간 제동 ▲10cm 이상 단턱·장애물 극복 ▲20cm 이상 연석 낙차 시 안정적 착지 ▲16cm 이상 포트홀·틈새 구간 주행 등 테스트를 통과했다.

로보티즈는 5세대 개미를 단순 배송 로봇이 아닌 다목적 실외 임무형 자율주행 로봇으로 포지셔닝하고 있다. 현재 개미는 캠퍼스와 공원, 테마파크 등에서 음식·물품 배송은 물론 길 안내, 재활용 수거, 야간 순찰 등 다양한 역할을 수행 중이다.

관련기사

로보티즈 관계자는 "5세대 개미는 실제 상용 환경에서 축적한 데이터와 검증을 기반으로 설계된 모델"이라며 "실외 자율주행 로봇이 공공과 생활 공간에서 안정적으로 활용될 수 있는 기술적 기준을 제시하는 것이 목표"라고 말했다.

한편 로보티즈는 현재 전국에서 약 200대 규모 실외 자율주행 로봇을 운영 중이다. 서울 양천구청 24대, 한양대 에리카캠퍼스 10대, 인천대 6대, 평택시 3대 등 도입 사례가 확산되고 있다. 내년에는 2천여 대까지 공급 규모를 확대한다는 구상이다.