"피지컬 AI 승부처는 손"…로보티즈, 액션 데이터 키운다

로보티즈가 피지컬 인공지능(AI) 시대의 핵심 경쟁력으로 '로봇 핸드'와 '액션 데이터'를 지목하고 두 영역을 회사의 새로운 성장축으로 추진한다.

김병수 로보티즈 대표는 9일 씨메스가 개최한 '자동화의 미래: AI와 로봇이 만났을 때' 웨비나 발표에서 "피지컬 AI의 본질은 손을 누가 잘 만드느냐에 달려 있다"며 "로보티즈는 이미 핸드·손가락 액추에이터 수요가 폭증하고 있다"고 강조했다.

김 대표는 인간 뇌 속 신체 감각 비중을 나타낸 '호몬쿨루스' 개념을 예로 들며, 손의 중요성을 설명했다. 그는 "뇌에서 가장 많은 비중을 차지하는 기관이 손"이라며 "산업용 로봇이 실제 사람처럼 세계를 조작하려면 결국 손의 정교함을 얼마나 구현하느냐가 피지컬 AI 경쟁력"이라고 말했다.

로보티즈 피지컬 AI 사업 구체화 로드맵. 액추에이터에서 협동로봇, 양팔 휴머노이드, 데이터 사업으로 확장하고 있다. (사진=로보티즈)

그는 "기존엔 고객사의 로봇 제품을 넘보는 것이 아닌가 고민돼 망설였지만, 지금은 핸드를 직접 만드는 것이 오히려 미래 준비"라며 "핸드 시장의 궁극적 고객은 기존 로봇 제조사가 아니라 피지컬 AI를 구현하려는 글로벌 빅테크"라고 밝혔다.

로보티즈가 개발한 신형 핸드는 인간 관절 수와 유사한 구조와 자유도를 구현해 고난도 조작·매니퓰레이션 작업을 목표로 한다. 김 대표는 "내년 초에 정식 출시할 것"이라고 전했다.

한편 로보티즈는 '액션데이터 허브'로의 전환도 가속한다. 김 대표는 “액션 데이터 일부를 이미 해외에서 수집 중이며 이를 대폭 확장해 사업 모델로 발전시킬 계획"이라고 설명했다.

로보티즈 스마트 액추에이터를 사용하는 고객 네트워크를 기반으로, 실제 사용자의 로봇 동작 데이터를 수집해 향후 시각-언어-행동(VLA) 모델 학습용 데이터로 활용할 수 있다는 구상이다.

김 대표는 "지금은 액추에이터 자체에서 동의 기반 데이터 수집을 하고 있지만, 액추에이터가 로봇 시스템으로 확장되면 훨씬 방대한 액션 데이터를 확보할 수 있다"고 말했다.

이어 "보행 기술은 강화학습으로 대부분 해결됐지만 매니퓰레이션은 아직 초기 단계"라며 "피지컬 AI 시대는 결국 손과 액션 데이터를 누가 먼저 확보하느냐로 격차가 벌어질 것"이라고 전망했다.

로보티즈는 향후 ▲고성능 로봇 핸드 개발 ▲액션데이터 수집 플랫폼 확대 ▲AI·빅테크 협업 강화 등을 바탕으로 피지컬 AI 시대의 기반 기업으로 도약하겠다는 전략이다.