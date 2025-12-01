평택시, 배다리생태공원서 재활용품 수거로봇 운영

평택는 배다리생태공원에서 자율주행 기술을 접목한 인공지능(AI) 자율주행 수거 로봇 '재로'를 운영한다고 1일 밝혔다.

재로는 '재활용품 수거 로봇'의 줄임말로 쓰레기 제로, 탄소중립 실현이라는 시의 의지를 담았다.

이번 사업은 국토교통부 공모사업인 '강소형 스마트시티 조성사업'의 스마트 서비스 중 하나로 기획됐다. 시민들이 공원에서 발생하는 재활용품을 더 편리하게 배출하고 자원순환에 동참할 수 있도록 했다.

평택시 배다리생태공원 재활용품 수거로봇 '재로' (사진=평택시)

재로 3대가 배다리생태공원 '물의 광장'과 '빛의 광장' 주변에 설치된 7개의 호출 정보무늬(QR코드) 구역과 충전스테이션을 중심으로 운영된다.

시민이 공원 곳곳에 설치된 정보무늬(QR코드)를 스캔해 로봇을 호출하면 로봇이 해당 위치까지 이동해 투명 페트병 등 재활용품을 수거한다.

운영시간은 기능에 따라 이원화된다. 오전 10시부터 오후 5시까지는 재활용품 수거를 담당하고, 오후 6시부터 9시까지는 공원 내 지정 경로를 순찰하며 시민 안전을 지키는 '스마트 공원 관리자' 역할을 할 예정이다.

시는 시민 안전과 공원 환경 보호를 최우선으로 고려했다. 로봇은 AI 기반 사물 인식 센서와 비상정지 장치를 탑재해 보행자나 장애물을 감지하면 즉시 멈추거나 회피한다. 보행자 안전을 위해 속도는 시속 5km 이하로 제한했다.

시 관계자는 "첨단 기술을 활용해 시민들이 일상에서 스마트시티 서비스를 직접 체감할 수 있다"며 "앞으로도 탄소중립 실현과 안전한 도시 환경 조성을 위해 시민 체감형 혁신 사업을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.

한편 이번 정식 운영을 통해 수집된 데이터를 바탕으로 서비스 지역 확대 및 기능 고도화를 검토해 지속 가능한 친환경 스마트도시 모델을 확립해 나갈 계획이다.