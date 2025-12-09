로보티즈, 글로벌 생산거점 확대…우즈벡 "전폭 지원"

로보티즈는 우즈베키스탄 전기·전자 산업을 총괄하는 국가 산업 협회 '우즈엘텍사노아트'와 로봇 산업시설 확장 구축을 위한 협력 서명식을 진행했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 우즈베키스탄 부총리가 로보티즈의 사업을 국가 차원의 전략사업으로 지정하고 부지 제공과 정부 인센티브, 전폭적인 지원을 약속하며 실질적 협력 기반이 강화되었다는 점에서 의미가 크다.

(왼쪽부터) 파리둔 압둘리모프 우즈엘텍 부회장, 잠시드 압두하키모비치 호자예프 우즈베키스탄 경제부총리, 김병수 로보티즈 대표가 기념촬영을 하고 있다. (사진=로보티즈)

로보티즈는 이미 1차로 진출해 있는 우즈베키스탄 거점에 대규모 로봇 및 데이터 생산 시설을 본격적으로 확장한다. 이를 토대로 글로벌 공급망의 안정성을 높이는 고효율·고수익 구조의 생산 거점을 완성한다는 구상이다.

우즈베키스탄 정부는 산업기술 육성 및 수출 주도형 산업구조 전환 전략의 일환으로 이 프로젝트에 강력한 의지를 표명했다. 부총리 주도 하에 약 2만 평 규모 부지를 제공하고, 정부 인센티브 및 세제 혜택 등 인프라 지원책을 약속했다.

우즈베키스탄 부총리는 생산 가속화를 위해 필요한 행정 절차와 정부 프로그램을 우선 적용하겠다고 밝히는 등 강력한 협력 의지를 재확인했다. 이번 협력으로 중장기 생산단가를 최적화하고 글로벌 매출 비중을 확대할 것으로 로보티즈 측은 기대하고 있다.

김병수 로보티즈 대표는 "모터 내재화와 QDD 양산, 휴머노이드 생산라인, 데이터 팩토리까지 결합한 생산기지를 빠르게 확장해 회사의 기술력과 경쟁력을 전 세계 수준으로 끌어올리겠다"고 강조했다.