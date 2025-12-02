[단독] 보스턴다이내믹스, 로보티즈 액추에이터 구매

현대차 로봇전문 계열사 보스턴다이내믹스가 로보티즈 액추에이터(구동기)를 대량 확보하며 휴머노이드 양산을 서두르고 있다. 현대차와도 피지컬 인공지능(AI) 협업에도 속도를 낸다.

2일 본지 취재에 따르면 보스턴다이내믹스가 지난 10월 로보티즈 액추에이터 부품 700여개를 공급받은 것으로 확인됐다. 차세대 휴머노이드 '뉴 아틀라스'가 수십 대 양산되고 있다는 관측이 나온다.

휴머노이드 개발과 실증 속도가 빨라지면서 관련 부품 수요도 확대되는 흐름이다.

보스턴다이내믹스 전기 휴머노이드 로봇 '아틀라스' (사진=보스턴다이내믹스)

보스턴다이내믹스는 미국 현대차 공장 일부 라인에 휴머노이드 로봇 아틀라스를 투입해 운영 중인 것으로 알려졌다. 회사는 향후 수천 대 규모 산업용 휴머노이드를 배치하겠다는 중장기 계획도 내놓은 상태다.

이와 관련 현대차도 보스턴다이내믹스와 로봇 협력을 공식화했다. 민정국 현대차 상무는 최근 세미나에서 "보스턴다이내믹스와 피지컬 AI 관련 협업을 진행 중"이라고 언급했다.

싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)에는 사족보행 로봇 '스팟' 등 보스턴다이내믹스 로봇이 이미 투입돼 있으며, 물류·자율 이동·조립 지원 등 실제 공정 실증도 병행 중이다.

로보티즈는 1999년 설립된 액추에이터 전문 기업이다. 휴머노이드 구현에 필수적인 관절 구동계를 주력 제품으로 한다. 뉴 아틀라스에 들어가는 일부 액추에이터를 공급하고 있다.

업계 관계자는 "보스턴다이내믹스 휴머노이드 적용 확대와 피지컬 AI 협업이 맞물리며 국내 로봇 부품 생태계에도 기회가 커지고 있다"고 말했다.