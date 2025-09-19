로보티즈, 로봇 손 완성…오픈AI에 공개

로보티즈가 자체 개발한 로봇 손(핸드)의 모습을 처음 공개했다.

김병수 로보티즈 대표는 19일 국회도서관에서 열린 '인공지능(AI) 인사이트 포럼 피지컬 AI'에서 "며칠 전 완성된 로봇 손을 오픈AI 등 일부 고객사에 공개했다"고 말했다.

김병수 로보티즈 대표가 19일 19일 국회도서관에서 열린 'AI 인사이트 포럼 피지컬 AI'에서 발표하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

김 대표는 "최근 로봇 업계에서 핸드 쪽 부품 수요가 압도적으로 늘고 있다"며 "이를 계기로 피지컬 AI의 시대가 이미 시작됐음을 실감했다"고 말했다.

그는 "로봇의 진정한 부가가치는 단순히 걷고 균형을 잡는 '로코모션'이 아니라, 물건을 쥐고 다루는 '매니퓰레이션'(조작 능력)에서 나온다"며 "저희가 협동로봇 대신 AI 매니퓰레이터를 출시한 이유도 여기에 있다"고 강조했다.

이어 "사람이 손으로 하는 일을 로봇이 대체할 때 진정한 부가가치와 산업적 파급력이 생긴다"며 "한때는 로봇을 만드는 것이 재미있어서 본질을 잊곤 했지만, 지금은 인건비 절감과 가성비 확보가 곧 사업 모델이라는 점을 분명히 깨닫고 있다"고 덧붙였다.

김 대표는 글로벌 기술 흐름에 대해서도 언급했다. 그는 "세계는 이미 대규모 언어모델(LLM)에서 비전·언어·액션(VLA)로 무게 중심을 옮기고 있다"며 "미국과 중국 기업들이 피지컬 AI를 기반으로 차세대 로봇을 준비하는 상황에서, 한국도 뒤처지지 않으려면 서둘러 대응해야 한다"고 경고했다.

마지막으로 그는 "로봇 업체와 파운데이션 모델 AI 업체의 결합이 새로운 밸류체인을 만들 것"이라며 "로봇은 고철일 뿐, 그 안에 생명을 불어넣는 것이 바로 피지컬 AI”라고 말했다.

로보티즈는 AI가 탑재된 휴머노이드 로봇 'AI 워커'를 개발해 오픈AI 등에 공급을 추진하고 있다.