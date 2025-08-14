로보티즈, 2분기 영업익 2.4억원…전년比 178%↑

로보티즈는 지난 2분기 연결기준 영업이익이 전년 대비 177.8% 증가한 2억4천만원을 기록했다고 14일 공시했다. 같은 기간 매출은 78억7천만원으로 2.6% 감소했다. 순이익은 1억7천만원으로 흑자 전환했다.

로보티즈 세미 휴머노이드 AI워커 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

상반기 누적 매출은 181억원을 달성했다. 이 가운데 액추에이터 부문 매출이 전체의 97.6%인 176억6천만원을 차지했다. 자율주행로봇은 4억3천만원(2.3%)을 팔았다.

지난달 출시된 세미 휴머노이드 로봇 'AI워커'는 상반기 매출에 집계되지 않았다. 하반기 국내 시장에 100여대 공급 계획이 공개된 만큼 하반기 수익성 개선에 영향을 줄 전망이다.

회사 측은 공시에서 "AI워커는 로봇 조작 경험이 없는 사용자도 직관적인 조작만으로 로봇을 운용할 수 있어 접근성이 높다"며 "현장 인력난 해소와 함께 자동화 및 효율성을 극대화할 것으로 기대된다"고 밝혔다.