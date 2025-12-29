쿠팡이 놓친 ‘세 개의 주머니’

제갈량은 익주로 들어가는 유비의 앞날에 세 번의 위기가 닥칠 것을 예견한다. 그래서 조운에게 세 개의 주머니를 건네며 “급할 때 하나씩 열되, 순서를 어기지 말라”고 말한다. 위기는 예고 없이 닥치지만, 대응은 미리 준비돼 있어야 한다는 뜻이다.

나관중 '삼국지연의'에 나오는 장면이다.

지난 한 달여 간 쿠팡 개인정보 유출 사태를 지켜보면서 위 장면이 교차돼 떠올랐다. 이번 쿠팡 보안 사고는 단순한 사고가 아니다. 위기 대응의 연속된 실패 사례에 가까워 보인다. 쿠팡은 여러 차례 위기를 피할 기회가 있었다. 하지만 그때마다 잘못된 선택으로 사태를 키웠다. 주머니를 손에 쥐고도 끝내 열어보지 않거나 외면한 모양새다.

쿠팡이 놓친 첫 번째 주머니는 사고 직후 초기 대응이다.

대규모 개인정보 유출은 기업의 신뢰를 뒤흔드는 중대 사안이다. 이때 가장 중요한 것은 사실관계의 투명한 공개와 책임 있는 사과다. 그러나 쿠팡의 초기 대응은 느렸고, 메시지는 모호했다. 이용자 안내도 한발 늦었다. 이용자들이 가장 궁금해하는 ‘어떤 조치를 취해야 하는지’에 대한 설명도 부족했다. 위기를 키우지 않기 위해 가장 먼저 열었어야 할 첫 번째 주머니를 쿠팡은 망설이다 놓쳤다.

두 번째는 국회 청문회와 공식 사과 자리였다.

이 때 쿠팡은 진정성 있는 태도만으로도 상황을 반전시킬 여지가 있었다. 그러나 쿠팡은 성실한 답변 대신 방어적인 태도로 일관했다. 국민적 의혹과 분노에 정면으로 응답하지 않았다. 급기야 한국 대표를 경질하고, 한국 사회의 정서와 규제 환경에 익숙하지 않은 미국 출신 인사를 임시 대표로 세우는 선택을 했다. 소통 부재 논란이 커지는 상황에서 ‘말이 더 안 통하는 구조’를 자초한 셈이다. 이는 위기를 관리하기는커녕, 오히려 새로운 불신의 불씨를 던진 결정이었다.

여기에 김범석 의장의 국회 청문회 출석 요구 불응은 결정타였다. 창업자이자 실질적 최고 책임자가 책임의 최전선에 서지 않겠다는 신호는 쿠팡이 이 사태를 어떻게 인식하고 있는지 그대로 드러냈다. 두 번째 주머니엔 ‘책임자 등판과 진정성 있는 사과’가 담겨 있어야 했다. 그러나 쿠팡은 이 역시 열지 않았다.

김범석 쿠팡 의장이 미국 콘랜드 워싱턴DC 호텔에서 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 장남인 트럼프 주니어와 만나 대화 후 기념 사진을 촬영하고 있다. (워싱턴특파원단 사진제공)

세 번째는 사태 수습의 마지막 카드, 즉 보상과 후속 조치였다.

하지만 이마저도 논란으로 이어졌다. 개인정보 유출 혐의자 발표를 정부와의 충분한 조율 없이 단독으로 진행하면서 또 다른 혼선을 낳았다. 보상안 역시 피해자들이 체감할 수 있는 수준과는 거리가 멀었다. 금액과 방식 모두에서 “이게 최선인가”라는 반응이 나왔고, 이용자들의 분노는 가라앉지 않았다. 마지막 주머니마저 허술하게 열어본 결과다.

관련기사

'삼국지연의'에서 제갈량이 건넨 주머니는 기적의 계책이 아니다. 상식적인 판단과 대응 순서 정도일 뿐이다. 처음에는 민심을 얻고, 그 다음 내부를 안정시키며, 마지막에는 물러날 줄 아는 선택. 쿠팡이 현명했다면, 혹은 곁에 냉정한 지략가 한 명만 있었더라도 이 사고는 지금과는 전혀 다른 국면이지 않았을까.

이번 개인정보 유출 사태는 불가항력적 재난이 아니었다. 위기를 조기에 관리할 수 있는 기회가 반복해서 주어졌고, 그때마다 쿠팡은 잘못된 판단을 내렸다. 그 결과, 단일 사고가 기업 문화와 책임 의식 전반을 묻는 문제로 확장됐다. 위기는 예견하지 못했더라도 대응만큼은 준비할 수 있었다.