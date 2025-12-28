김범석 쿠팡, 국회 청문회 불출석 사유서 제출

김범석 쿠팡Inc 의장이 또 한번 국회 청문회에 출석하지 못한다는 사유서를 제출했다. 이에 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장은 "국회와 국민을 우롱하는 행위"라며 강하게 비판했다.

최 위원장은 28일 자신의 페이스북을 통해 “김범석 쿠팡Inc 의장이 여러 상임위가 함께 여는 국회 차원의 연석청문회에도 또다시 불출석하겠다며 사유서를 제출했다”고 밝혔다. 강한승 쿠팡 전 대표와 김범석 의장 동생 김유석 부회장 역시 불출석 사유서를 제출했다. 이들은 사유서에 해외 거주와 비즈니스 일정 등을 포함했다.

최 위원장은 이에 대해 “이번에도 당연히 불허한다”고 선을 그었다. 그러면서 “쿠팡 매출액의 90%를 점하고 있는 곳이 우리나라”라며 “한국 사업에서 발생한 3천370만 명 규모의 해킹 사태와 쿠팡 노동자 사망 사건들 보다 중요한 게 있나"라고 말했다.

김범석 쿠팡 Inc 의장 (사진=쿠팡 홈페이지)

또한 “대한민국과 국민, 그리고 국회를 무시하고 우롱하는 쿠팡 측 행위가 계속되고 있다”며 “결코 용납할 수 없으며, 국회는 국회의 일을 다하겠다”고 밝혔다.

그동안 국회는 쿠팡의 개인정보 유출 사고와 노동 현안 등을 두고 책임자 출석을 요구해 왔지만, 김범석 의장을 비롯한 핵심 인사들의 불출석이 이어지며 책임 공방이 장기화되는 모습이다.



쿠팡 연석 청문회는 30일부터 31일까지 이틀에 걸쳐 열린다. 국회 과방위·정무위·국토교통위·기후에너지환경노동위·기획재정위·외교통일위 등 6개 상임위가 참여한다.