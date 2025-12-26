쏘카, ‘시승하기’에올-일렉트릭 미니 쿠퍼 추가

쏘카(대표 박재욱)가 자동차 브랜드와 협력해 신차를 대여료 없이 장기간 체험할 수 있는 ‘시승하기’ 서비스에 첫 전기차 라인업으로 ‘올-일렉트릭 미니 쿠퍼' 모델을 추가하고, 서비스 지역을 전국 단위로 확대한다고 26 일 밝혔다.
쏘카는 이번 라인업 확대를 통해 올-일렉트릭 미니 쿠퍼 클래식 모델 100 대를 시승 차량으로 투입한다.
특히, 전기차는 충전 인프라, 특유의 주행질감과 회생제동 등 내연기관보다 더 깊이 있고 실생활에 맞는 체험이 필요하다는 점에 주목했다. 기존 30 분 내외의 짧은 시승으로는 파악하기 힘든 전기차의 운동 성능과 이동 패턴에 따른 충전 편의성 등을 고려해 장기간 일상 속에서 충분히 검증해볼 기회를 제공한다는 취지다.
라인업 추가와 함께 서비스 운영 지역도 대폭 확장했다. 기존 서울 및 수도권에 국한됐던 시승 거점을 부산, 대구, 대전, 광주 등 전국 주요 거점 도시로 넓혀 더 많은 쏘카 회원들이 시승하기 서비스를 경험할 수 있도록 했다.
지난달 첫 선을 보인 시승하기 서비스는 론칭 열흘 만에 시승 응모에 8 천명이 몰리며 뜨거운 반응을 얻었다. 당시 마련된 시승차 기준 경쟁률은 60 대 1 을 넘어섰으며, 특히 응모자의 66%가 구매력이 높은 3040 세대로 집계됐다.
시승 신청은 26 일 오후 2 시부터 내년 1 월 9 일까지 쏘카 앱에서 진행된다. 26 세 이상의 쏘카 회원이라면 누구나 응모할 수 있으며, 당첨 결과는 내년 1 월 14 일 발표된다. 선정된 고객은 1월 19일부터 순차적으로 일주일간 시승을 시작한다. 차량 수령과 반납의 쏘카의 탁송 인프라를 통해 응모 시 지정한 장소에서 전 과정 비대면으로 이뤄지게 된다. 이번 회차 이후에도 차수별 응모와 시승이 매주 진행된다.
이번 라인업 추가로 시승하기 서비스는 볼보 XC40 랜드로버 디스커버리 스포츠 레인지로버 이보크를 포함해 총 4 종의 프리미엄 라인업을 갖추게 됐다. 볼보와 랜드로버 등 기존 라인업 역시 미니와 동일한 전국 단위 서비스 지역과 시승 일정으로 운영된다.
도영석 쏘카 시승사업팀장은 “시승이 짧고 단순한 체험을 넘어 실제 차를 소유한 것처럼 일상을 함께하는 경험으로 인식되며 큰 호응을 얻고 있다”며 “시승하기 서비스를 통해 더 많은 소비자가 본인의 라이프스타일에 맞는 차량을 제약 없이 충분히 경험해 보는 기회를 갖길 바란다”고 말했다.