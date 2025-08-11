로보티즈, MSCI 지수 신규 편입

로보티즈가 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 글로벌 스몰캡 지수에 새롭게 편입됐다고 11일 밝혔다. 지수 리밸런싱(재조정)은 오는 26일 장 마감후 진행된다.

MSCI는 매 분기 지수 구성을 정기적으로 변경한다. 이번 조정에서 스탠다드 지수에서 편출된 3개 종목을 제외하고 총 17개 종목이 스몰캡 지수에 새롭게 이름을 올렸다.

로보티즈 세미 휴머노이드 AI 워커 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

신규 편입 종목은 ▲비에이치아이 ▲달바글로벌 ▲디앤디파마텍 ▲두산로보틱스 ▲지아이이노베이션 ▲하림지주 ▲현대지에프홀딩스 ▲LS마린솔루션 ▲롯데관광개발 ▲엠앤씨솔루션 ▲NHN ▲로보티즈 ▲에스앤에스텍 ▲SNT다이내믹스 ▲태광산업 ▲동양생명 ▲원텍 등이다.

MSCI는 글로벌 투자자들이 국가·산업별 시장 흐름을 판단할 때 참고하는 대표적인 지수다. 글로벌 스몰캡 지수는 시가총액이 상대적으로 작은 기업들로 구성돼, 중장기 성장 가능성을 보고 투자하는 해외 기관투자자들의 투자 지표로 활용된다.