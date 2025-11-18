티빙 디즈니+ 웨이브...OTT 3종 결합요금제 나왔다

OTT 티빙, 디즈니+, 웨이브를 모두 이용할 수 있는 국내 최초 3자 OTT 결합상품이 출시됐다.

티빙이 18일 출시한 결합 요금제 ‘3PACK’은 월 2만1천500원에 디즈니+, 웨이브를 동시에 시청할 수 있다. 티빙과 디즈니+를 동시에 시청할 수 있는 ‘더블’ 요그메는 월 1만8천원이다.

플랫폼 별 스탠다드 이용권을 따로 구독하는 것과 비교해 최대 37% 저렴하게 이용할 수 있다.

이를 통해 티빙은 K-드라마, 예능, 뉴스 콘텐츠와 KBO 리그 중계를 포함한 스포츠 콘텐츠 등 다채로운 볼거리에 디즈니+가 보유한 디즈니, 픽사, 마블, 스타워즈, 내셔널지오그래픽, 훌루(Hulu)의 대작들까지 광범위한 콘텐츠를 즐길 수 있게 된다.

최주희 티빙 대표는 “티빙과 웨이브의 강력한 K-콘텐츠와 디즈니의 프리미엄 콘텐츠가 결합해, 국내 이용자들에게 합리적인 서비스를 선보이게 되어 기쁘다”면서 “앞으로도 티빙은 강력한 콘텐츠 라이브러리를 기반으로 이용자들에게 더 큰 즐거움과 감동을 전할 수 있도록 과감하고 혁신적인 도전을 이어갈 것” 이라고 말했다.

김소연 디즈니코리아 대표는 “국내 론칭 4주년을 맞이한 디즈니+가 혁신적인 상품을 출시하고 로컬 콘텐츠의 창의적 역량과 글로벌 시청자를 연결하는 가교 역할까지 강화하게 됐다”며 “이 파트너십이 한국 스트리밍 시장의 ‘게임 체인저’가 될 것으로 기대하며, 앞으로도 다양한 니즈를 고려해 의미 있는 기회를 만들 계획”이라고 강조했다.