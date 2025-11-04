티빙, 디즈니+ 손잡고 日 진출..."글로벌 K-OTT 도약"

온라인동영상서비스(OTT) 티빙이 국내를 넘어 글로벌 K-OTT 플랫폼으로 도약하기 위해 디즈니플러스와 손잡고 일본 시장에 진출한다.

이에 티빙은 오는 5일 글로벌 OTT 디즈니플러스와 전략적 파트너십을 맺고 일본 내 플랫폼에 ‘티빙 컬렉션’을 공식 출시하기로 했다. 이번 파트너십은 디즈니플러스가 아시아·태평양 지역에서 자사 OTT 내에 로컬 OTT 브랜드관을 개설한 첫 사례다.

이를 통해 티빙은 현지 진출 리스크를 줄이고, 디즈니플러스는 K-콘텐츠 경쟁력을 강화하는 ‘윈윈’ 전략이 될 것으로 보인다.

韓 시장 정체 vs K-콘텐츠 열풍…“글로벌은 선택 아닌 필수”

티빙의 글로벌 진출은 성장 한계에 직면한 국내 OTT 시장을 돌파하기 위한 필수 전략으로 해석된다.

정보통신정책연구원(KISDI)의 ‘방송산업 실태조사 2024’에 따르면 2020년 이후 국내 OTT 이용자 증가율은 연 5% 수준에 머물렀고, 시장 규모도 약 6조원으로 향후 3~4년간 저성장이 예상된다. 반면 같은 기간 글로벌 OTT 시장은 2030년 약 3조6천억달러(약 5천176조8천억원) 규모로 성장할 전망이다.

국내에서는 넷플릭스가 월간 활성 이용자(MAU) 1천400만명대로 독주하는 가운데, 티빙은 약 700만명 수준에 그치고 있다. 이에 티빙은 단순 콘텐츠 수출을 넘어 ‘브랜드 자체의 해외 진출’이라는 새로운 성장 모델로 K-콘텐츠 주도권 확보에 나섰다.

티빙 일본 디즈니+ 내 티빙 컬렉션 샘플 이미지.

日 시장, 연 22.5% 성장…K-콘텐츠 소비력 ‘압도적’

이 같은 상황에서 일본은 티빙의 첫 글로벌 무대로 최적의 시장으로 꼽힌다.

시장조사업체 프리시던스 리서치에 따르면 일본 OTT 시장은 2024년 기준 약 80억 달러로 추정되며, 2034년까지 연평균 22.5% 성장할 것으로 전망된다. 일본은 미국, 중국에 이어 세계 3위 콘텐츠 시장이자, 아시아 국가 중 K-콘텐츠에 대한 이해도와 소비력이 가장 높은 국가로 평가된다.

문화체육관광부의 ‘해외한류실태조사’에 따르면 일본 시청자가 선호하는 한국 드라마 상위 10편 중 4편이 CJ ENM의 대표작으로 조사됐다. 이를 통해 일본 OTT 시장에서 티빙 콘텐츠의 브랜드 영향력이 이미 입증됐음을 보여준다.

출처=문화체육관광부

日 프레스데이 “티빙, 가장 역동적”…“최고의 파트너”

양사는 4일 오전 10시 30분 일본 도쿄 월트디즈니컴퍼니 재팬 본사에서 ‘티빙×디즈니플러스 파트너십 프레스데이’를 열고 협력의 의미를 밝혔다.

타모츠 히이로 월트디즈니컴퍼니 재팬 대표는 “한국에서 가장 역동적이고 혁신적인 플랫폼 중 하나인 티빙과 협력하게 돼 기쁘다”며 “일본 내 K-드라마 팬층 확대를 위한 폭넓은 전략이 될 것”이라고 말했다.

최주희 티빙 대표는 “일본에서 이미 콘텐츠 파워를 입증한 디즈니플러스는 티빙의 글로벌 진출을 위한 최고의 파트너”라면서 “차별화된 K-콘텐츠로 일본 시청자에게 새로운 즐거움과 감동을 선사하겠다”고 밝혔다.

(왼쪽부터) 최주희 티빙 대표, 타모츠 히이로 월트디즈니컴퍼니 재팬 대표.

이날 현장에는 ‘친애하는 X’ 이응복 감독, ‘빌런즈’ 진혁 감독, ‘로또 1등도 출근합니다’ 오광희 대표, ‘취사병 전설이 되다’ 이혜영 책임프로듀서 등 주요 크리에이터들도 참석해 K-콘텐츠 경쟁력을 소개했다.

‘도깨비’와 ‘태양의 후예’로 일본에서 인기를 얻은 이응복 감독은 “일본 시청자들이 공감할 수 있는 ‘사람과 사람의 이야기’를 담았다”며 신작 ‘친애하는 X’에 대한 기대를 전했다.

티빙은 올해를 ‘해외 시장 공략 원년’으로 선언하고, 일본을 시작으로 아시아태평양은 물론 미국과 남미 등으로 글로벌 진출을 확대할 계획이다.