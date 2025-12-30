'극한84', 5주 연속 웨이브 유료 콘텐츠 1위

웨이브는 MBC '극한84'가 시청률과 더불어 다시보기에서 흥행 가도를 달리고 있다고 30일 밝혔다.

닐슨코리아 집계에 따르면, 지난달 30일 첫 방송 시청률 2.7%로 출발한 이후 잠시 정체를 보였던 ‘극한84’는 프랑스 메독 마라톤 도전기가 본격화한 5회에서 시청률 3.4%를 기록, 자체 최고치를 경신했다.

극한84 포스터 (사진=웨이브)

‘극한 크루’의 진정성 있는 도전이 시청자들에게 공감을 불러일으키면서, 다큐멘터리적 몰입감이 시청률 상승의 핵심 동력으로 작용했다는 분석이다.

아울러 일요일 본방송을 놓친 시청자들이 다음날 OTT 서비스 웨이브를 찾아 프로그램을 보고 있다. 첫 방송 직후인 지난 1~29일 ‘극한84’는 웨이브에서 5주 연속 월요일 신규 유료 가입자 견인 콘텐츠 1위 기록을 세웠다.