'극한84', 5주 연속 웨이브 유료 콘텐츠 1위

웨이브는 MBC '극한84'가 시청률과 더불어 다시보기에서 흥행 가도를 달리고 있다고 30일 밝혔다.
닐슨코리아 집계에 따르면, 지난달 30일 첫 방송 시청률 2.7%로 출발한 이후 잠시 정체를 보였던 ‘극한84’는 프랑스 메독 마라톤 도전기가 본격화한 5회에서 시청률 3.4%를 기록, 자체 최고치를 경신했다.
‘극한 크루’의 진정성 있는 도전이 시청자들에게 공감을 불러일으키면서, 다큐멘터리적 몰입감이 시청률 상승의 핵심 동력으로 작용했다는 분석이다.
아울러 일요일 본방송을 놓친 시청자들이 다음날 OTT 서비스 웨이브를 찾아 프로그램을 보고 있다. 첫 방송 직후인 지난 1~29일 ‘극한84’는 웨이브에서 5주 연속 월요일 신규 유료 가입자 견인 콘텐츠 1위 기록을 세웠다.
관련기사
- 웨이브 "신작·독점 공개 일드, 시청자수 상위권 차지"2025.12.26
- 웨이브 콘텐츠 정산방식 변경 두고 갈등2025.12.25
- OTT 웨이브, 새해 팬덤 예능-스타 군단 드라마 쏟아낸다2025.12.20
- OTT 웨이브 "장벽 없는 콘텐츠 세상 엽니다"2025.12.03