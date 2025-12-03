OTT 웨이브 "장벽 없는 콘텐츠 세상 엽니다"

OTT 웨이브가 화면해설 콘텐츠와 배리어프리 자막 콘텐츠 라인업을 대폭 확대하며 미디어 접근성 강화에 나선다.

웨이브는 한국콘텐츠진흥원(KOCCA)의 ‘OTT 화면해설방송 제작지원 사업’과 연계해 주요 드라마, 예능, 다큐멘터리에 화면해설 기능을 제공하고 있다. 현재 서비스 중인 작품은 ‘피의 게임’ 시리즈, ‘사상검증구역: 더 커뮤니티', ‘약한 영웅 Class1’, ‘단죄’, ‘국가수사본부’ 등이다. 이어 ‘ONE: 하이스쿨 히어로즈’, ‘S라인’, ‘제4차 사랑혁명', 모범택시' 등을 포함해 총 50편 이상 화면해설 콘텐츠를 연내 선보일 계획이다.

화면해설 방송은 시각장애인 등 영상 속 시각 정보 인지가 어려운 시청자를 위해 영상의 주요 장면과 인물의 행동, 표정, 배경 변화 등을 음성으로 설명해주는 서비스다. 웨이브는 이를 통해 시각 장애인이 비장애인과 동등하게 인기 콘텐츠를 즐길 수 있도록 지원하고 있다.

웨이브는 이와 함께 청각장애인 등 음성 정보 접근이 어려운 시청자들을 위해 드라마 콘텐츠를 편안하게 감상할 수 있도록 배리어프리 자막을 제공하고 있다.

‘이강에는 달이 흐른다’, ‘얄미운 사랑’ 등 최신작 부터 ‘태양의 후예’, ‘커피프린스 1호점’, ‘미안하다 사랑한다’ 등 명작까지 3천500편 이상 드라마를 한국어 해설 자막과 함께 시청할 수 있다.

배리어프리 영화도 다양하게 감상할 수 있다. 웨이브는 현재 ‘시간을 달리는 소녀','목소리의 형태', ‘늑대아이' 등 인기 애니메이션을 배리어프리 버전으로 제공 중이다. 이외에도 '젠틀맨’, '용감한 시민', '심야식당 2', '나는 보리’, '빛나는’ 등 다양한 장르 영화들을 라인업에 추가하며 선택의 폭을 넓혔다.

관련기사

한편 웨이브는 12월3일 ‘세계 장애인의 날’을 맞아 화면 해설 프로그램을 모아볼 수 있는 페이지를 구성, 홈 화면에 전시한다. 웨이브의 배리어프리 자막 및 화면해설 방송 콘텐츠는 웨이브 웹사이트와 앱 내 전용 큐레이션관 및 검색을 통해 이용할 수 있다.

김경란 웨이브 프로그래밍 그룹장은 “시청각 사각지대에 있는 분들에게 화면해설, 배리어프리 콘텐츠는 단순한 정보 전달 기능을 넘어 콘텐츠가 주는 즐거움과 감동을 함께 나누는 매개체”라며 “앞으로도 장벽 없는 콘텐츠 세상을 위해 양질의 콘텐츠를 지속적으로 확충해 나갈 것”이라고 말했다.