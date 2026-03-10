웨이브, KLPGA·KPGA 투어 전 경기 생중계

웨이브는 한국여자프로골프(KLPGA) 및 한국프로골프(KPGA) 투어 전 경기 생중계를 시작한다고 10일 밝혔다.

우선 태국에서 오는 12일부터 열리는 KLPGA 투어 ‘리쥬란 챔피언십’을 시작으로 4월 국내 개막전을 비롯해 시즌 내내 펼쳐지는 KLPGA 투어 전 경기를 온라인 생중계한다.

KPGA 투어도 오는 16일 개막하는 ‘DB손해보험 프로미 오픈’을 기점으로 실시간 중계할 예정이다.

사진=웨이브

4월부턴 삼성TV, LG TV, 안드로이드TV, 애플TV 등 스마트 TV 전용 웨이브 앱을 통해 골프 중계에 ‘돌비 비전(Dolby Vision)’ 기술을 적용한다. 기존 영상 대비 넓은 색 영역과 밝기를 지원해, 필드 잔디 색감과 골프공의 미세한 궤적을 구현한다.

관련기사

오는 12일엔 시청 편의성을 높이기 위한 ‘골프 전용관’을 공개한다. 전용관에선 실시간 중계 외에도 경기 다시보기(VOD), 하이라이트 영상, 시상식, 인터뷰 등 부가 콘텐츠를 한눈에 확인할 수 있다.

웨이브 관계자는 “다양한 스포츠 전문 채널 제공에 이어 골프 중계를 전격 도입하며 이용자에게 차별화 된 스포츠 시청 경험을 제공하고자 한다”며 “골프 팬이 웨이브 한 곳에서 고품질 생중계 시청과 동시에 필요한 정보를 얻을 수 있도록 ‘골프 전용관’ 기능을 단계적으로 확장시켜 갈 계획”이라고 밝혔다.