‘단종 앓이’가 쏘아올린 천만관객…‘왕사남’ 흥행비결 세 가지

영화 '왕과 사는 남자'(이하 왕사남) 관객 수가 영화관입장권통합전산망 기준 개봉 한 달여 만인 지난 6일 1000만을 넘어섰다. ‘범죄도시4(2024, 허명행 감독)’이후 약 2년 만이다.

한국 영화 부진 속 왕사남이 천만영화 반열에 오른 건 ▲명절 특수 ▲출연 배우들의 멋진 연기로 촉발된 촉발된 입소문 ▲높은 스크린 점유율 등이 맞물려 가능했던 것으로 분석된다.

‘명절 특수’ 통했다

코로나19 이후 한국 영화계는 불황의 늪에 빠졌다. 2020년 팬데믹을 기점으로 한국 영화 관객 수는 급격히 줄었다.

2022년부터 지난해까지 한국 영화관 관객 수는 매년 1억 명 대를 유지하고 있다. 영화진흥위원회에 따르면 지난 4년간 연 평균 관객 수는 약 1억 1600만명이다. 이는 팬데믹 이전 2015년부터 2019년까지 연 평균 관객 수 약 2억 1840만명의 절반 수준이다.

영화관의 자리를 대신한 건 넷플릭스 같은 OTT 서비스다. 원하는 공간에서 원하는 시간에, 원하는 콘텐츠를 즐길 수 있다는 OTT의 이점은 개인의 취향을 중요시하는 MZ세대의 시선을 영화관 스크린이 아닌 이불 속 모니터로 이끌었다.

즉 관객이 영화관에 꼭 가야만 하는 필요성을 느끼지 않는다면 더 이상 영화관을 가지 않는다. 가족, 지인과 영화관에서 가서 같이 볼 가치가 있는 작품은 그 필요성을 충족하는 큰 기준 중 하나다. 왕사남은 이 점을 공략했다. 설 연휴를 겨냥해 가족 영화 특수를 정조준한 것이다.

엄마와 함께 왕사남을 보러 갔다는 20대 황 씨는 “혼자 볼 영화라면 나중에 OTT에서 봤을 테지만, 자극적이지 않고 편안한 작품이라 부모님과 같이 보게됐다”고 말했다.

‘단종 오빠’ 박지훈 찬양 입소문, 흥행 동력으로

왕사남을 본 관람객들은 배우의 호연을 칭찬하며 입소문을 냈고, 이는 관람객 증가로 이어졌다.

역사 속 비극적 인물인 단종 역을 박지훈 배우가 완벽히 소화해내며, 20대 젊은 관객층을 중심으로 SNS 상에서 단종의 연기를 바탕으로 한 온라인 밈(Meme, 유행 이미지)이 확산했다.

또 단종과 그를 지킨 엄흥도 역 유해진의 완벽 호흡으로 네이버 실관람객 평점 8.9점(10점 만점), CGV 골든에그지수(실관람객 추천 지수) 97% 등 높은 관람객 만족도를 기록했다.

‘배우가 연기를 잘하고, 영화가 재밌다’는 입소문이 퍼지면서 시간이 지날수록 관람객 수는 상승 가도를 달렸다.

영진위 집계 기준으로 개봉 1주차(2월4일~2월10일) 관람객 수는 116만 5296명, 2주차(2월11일~2월17일)는 232만 6172명, 3주차(2월18일~2월24일)는 269만 7696명, 4주차(2월25일~3월3일)는 318만 8884명으로, 실관람객의 추천이 실질적인 흥행 동력으로 작용했음을 보여주는 대목이다.

상영관 ‘밀어주기’도 한 몫

왕사남 개봉 당시 비슷한 규모나 기대감을 가진 대작들이 없었다. 관객들의 선택지가 왕사남으로 집중되며 상영관 점유율은 30% 정도로 높게 유지됐다. 초반 긍정적 반응이 나오자 대형 프랜차이즈 극장은 상영 횟수를 늘렸다.

영화가 얼마나 많이 상영됐는지를 의미하는 상영점유율(상영횟수/상영된 영화의 전체 상영 횟수*100)은 최근 2주 평균 50%를 넘어섰다. 한 영화관에서 하루에 상영되는 영화 중 절반 이상이 왕사남이라는 뜻이다.

실제 지난 7~8일 롯데시네마·CGV·메가박스 등 영화관 3사의 상영 스케쥴은 대부분 왕사남으로 가득찼다. 지난 주말 극장을 찾은 50대 김 씨는 “아들과 함께 '휴민트' 영화를 보고 싶었는데, 맞는 시간대에 상영관이 없어 할 수 없이 왕사남을 보게 됐다”고 지적했다.

'OTT엔 언제 올라올까?'도 관심

왕사남 인기는 식을줄 모르고 여전히 흥행가도를 달리고 있어 OTT에 언제 공개될지는 미지수다.

OTT업계 관계자는 “지금 영화가 잘되고 있어서, 극장 상황을 봐서 적어도 3월은 지나야 구체적 타임라인이 나올 것”이라고 말했다.

영화관에서 많은 관객을 끌어모은 영화는 OTT기업도 탐낸다. 영화의 인기가 OTT에서 그대로 긍정적 반응으로 이어질 가능성이 높기 때문이다.

이 관계자는 “OTT 이용자는 추가 비용 없이 ‘이름값’하는 영화를 재관람, 반복관람하는 경향이 있다”고 설명했다.