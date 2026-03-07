왜 지금 단종인가…천만 관객이 선택한 ‘패배한 왕’

왕의 역사는 승자의 기록이었다. 권력을 확장한 왕, 업적을 남긴 왕들에 주목했다. 외적을 물리치고 나라를 지킨 왕의 역사에 열광했다.

그게 우리가 익숙하게 받아들였던 왕의 이야기였다.

그런 기준으로 보면 단종은 기준 미달이다. 열두 살에 왕위에 올랐지만 힘을 가져본 적이 없다. 권력은 고사하고 자신조차 지키지 못했다. 숙부 수양대군에게 왕좌를 빼앗겼고, 유배지 영월에서 짧았던 생을 마감했다. 단종의 삶은 우리가 좋아했던 왕의 역사와는 거리가 멀다. 패배자의 삶이었다.

'패배자' 단종은 한국 영화에서 늘 주변 인물이었다. 그를 정면으로 조명한 영화는 찾기 힘들었다. 대중이 열광한 사극 문법과는 거리가 먼 인물이기 때문이다.

그랬던 단종이 지금 한국 영화계를 뒤흔들고 있다. 그의 삶을 다룬 영화 ‘왕과 사는 남자’가 6일 오후 6시30분 천만 관객을 돌파했다. 역대 34번째, 한국 영화로는 25번째 천만 영화다. 사극으로는 ‘왕의 남자’(2005), ‘광해, 왕이 된 남자’(2012), ‘명량’(2014)에 이어 네 번째다.

단종을 다룬 영화 '왕과 사는 남자'가 34번째 천만 영화에 등극했다. (사진=뉴스1)

패배가 예정된 왕의 이유 있는 돌풍

이 영화의 천만 돌파가 예사롭지 않은 이유는 분명하다. 패배가 예정된 왕의 삶을 그렸기 때문이다.

그동안 한국 사극 제작자들은 강력한 군주나 영웅을 선호했다. 악행을 서슴없이 저지르는 인물도 단골소재 중 하나였다.

고려를 세운 왕건이나 조선을 건국한 이성계를 자주 불러냈다. 삼국 통일을 이끈 김춘추나 김유신도 매력적 인물이었다. 세종이나 정조처럼 업적이 분명한 군주들 역시 사극의 대표적인 주인공이었다. 전쟁을 승리로 이끈 이순신이나 강감찬에 주목했다. '악의 화신' 장희빈의 몰락을 통해 대중들에게 카타르시스를 선사했다.

하지만 최근 10여 년 사이 흐름이 조금 달라졌다. 권력의 중심에서 밀려난 인물들이 이야기의 중심으로 이동하기 시작했다.

천만 영화 ‘광해’는 왕의 자리를 대신한 대역을 통해 권력의 공백을 이야기했다. 영화 ‘사도’는 왕이 되지 못한 왕자의 비극을 전면에 내세웠다.

그리고 이제 단종이다. 왕이었지만 권력을 지키지 못했던 인물, 역사 속 패배자의 이야기다. 그것도 가장 비극적 운명의 희생자인 단종을 스크린으로 불러냈다.

이런 변화는 콘텐츠 환경 변화와도 맞닿아 있는 것 아닐까. OTT 시대가 열리면서 경쟁 무대가 글로벌 시장으로 확대됐다. 특정 국가의 정치사보다 보편적인 인간의 감정이 더 넓은 공감을 얻는 환경이 됐다.

권력의 승리보다 권력 속에서 상처받은 인간의 이야기, 완벽한 영웅보다 운명에 흔들리는 인물의 이야기가 더 쉽게 관객의 마음을 움직인다. 글로벌 OTT 시장에서도 거대한 역사적 사건보다 그 속에서 살아가는 개인의 선택과 감정에 집중한 작품들이 더 주목받고 있다.

건조한 역사 기록에서 건져 올린 '민초들과의 교감'

단종은 그런 서사 흐름에 잘 들어맞는 역사적 인물이다. 왕이었지만 아무것도 결정할 수 없었던 소년이었다. 정치의 중심에 있었지만 스스로 운명을 선택할 수도 없었다. 역사에서는 무기력하게 패배했다.

헝가리 문예사상가 게오르크 루카치는 역사소설의 주인공은 위대한 영웅이 아니라 시대의 격랑 속에 놓인 개인이라고 설명했다. 거대한 역사적 사건보다 그 속에서 살아가는 개인의 운명이 시대의 본질을 더 잘 보여준다는 것이다. 그런 의미에서 보면 단종은 매우 전형적인 역사 서사의 인물이다. 권력의 중심에 있었지만 아무것도 결정할 수 없었던 한 소년의 운명이 냉혹한 조선 권력 정치를 가장 선명하게 보여주기 때문이다.

영화는 그런 단종을 생동감 있는 캐릭터로 되살렸다. ‘영월 유배’라는 건조한 역사 기록에서 ‘민초들과의 교감’이라는 감정의 서사를 끌어냈다.

예전 같으면 이런 선택이 관객에게 쉽게 통하지 않았을지도 모른다. 패배가 정해진 결말을 향해 가는 이야기는 관객에게 불편한 경험이기 때문이다.

하지만 시대가 변하면서 관객의 취향도 달라졌다. 권력의 논리보다 인간의 감정에 더 깊이 공감하는 시대가 됐다. 몇 차례의 격랑을 겪은 한국 사회의 정치적 경험과 글로벌 OTT 환경이란 두 요소가 절묘하게 맞물린 결과일지도 모른다.

그래서 ‘왕과 사는 남자’의 천만 돌파가 더 의미 있게 다가온다. 한국 콘텐츠의 무게 중심이 서서히 이동하고 있음을 보여주는 사례일 수도 있기 때문이다.

권력의 역사에서 인간의 역사로. 그래서 지금 단종이다.