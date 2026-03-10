DN솔루션즈, '심토스 2026'서 헬러 장비 공개

공작기계 업체 DN솔루션즈는 내달 13일부터 17일까지 일산 킨텍스에서 열리는 국내 최대 생산제조기술 전시회 '심토스 2026'에 참가해 최첨단 공작기계와 최신 제조 기술을 선보인다고 10일 밝혔다.

DN솔루션즈는 이번 전시 콘셉트를 'DN솔루션즈 유니버스'로 정하고 자동차, 반도체, 항공우주 등 다양한 산업을 위한 제조 솔루션을 소개한다. 산업별 맞춤형 솔루션 12종과 AI 솔루션, 디지털 트윈 기술 등을 전시할 계획이다.

DN솔루션즈는 최근 인수한 독일 하이엔드 프리미엄 공작기계 전문업체 헬러 그룹과 전시에 함께 참여한다. 양사가 함께 참여하는 첫 공식 행사다.

DN솔루션즈-헬러, 심토스 2026 전시 참여 (사진=DN솔루션즈)

대표적으로 독일 헬러 첨단 5축 수평형 머시닝센터 'F 6000'을 전시한다. 헬러는 스핀들과 스위블 헤드 등 주요 핵심 부품을 직접 개발·제작해 기술력을 확보하고 있다. 헬러 기술진도 현장에서 방문객을 맞는다.

DN솔루션즈는 반도체와 자동차 등 주요 산업별 맞춤형 제조 솔루션도 선보인다. 반도체 산업을 위해 공정 소모품 생산 효율을 높이는 DNC 시리즈를 포함한 4종의 반도체 솔루션을 전시하고, 자동차 산업을 위한 차세대 공정 대응 신규 솔루션도 공개한다.

전시 기간 동안 DN솔루션즈 부스에서는 가이드 투어, 리얼 데모 커팅쇼, 자동화 및 특수 가공 솔루션 기술 세미나 등 다양한 프로그램도 진행된다. 또한 공작기계 산업 인재 확보를 위한 채용 상담도 함께 운영된다.

회사 관계자는 "심토스 2026은 DN솔루션즈 제품과 솔루션을 가장 폭넓게 소개하는 자리"라며 "이번 전시를 통해 반도체와 자동차 등 핵심 산업 분야의 다양한 제조 솔루션을 체감할 수 있을 것"이라고 말했다.