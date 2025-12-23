DN솔루션즈, 지역사회 김장 나눔

공작기계 기업 DN솔루션즈는 겨울철을 맞아 어려운 이웃들에게 김장 김치를 전달했다고 23일 밝혔다.
DN솔루션즈가 기부한 김치는 경남 지역사회 독거노인, 한부모 가정, 저소득층 등 어려운 이웃 200가구에 각 15kg씩 전달된다. 10곳 지역아동센터에는 총 150kg이 지원될 예정이다.
DN솔루션즈는 지난 2011년 이후 매년 말 지역 사회 어려운 이웃들에게 김장 김치를 전달하고 있다.
DN솔루션즈 관계자는 "이번 나눔이 어려움에 처한 이웃들에게 보탬이 됐으면 좋겠다. 앞으로도 꾸준하고 다양한 방식의 사회 공헌을 통해 지역 사회와 동행하는 기업이 되겠다"고 말했다.
