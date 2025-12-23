DN솔루션즈, 지역사회 김장 나눔

경남 200가구 15kg씩 전달·지역아동센터 10곳에 150kg 지원

디지털경제입력 :2025/12/23 16:06

공작기계 기업 DN솔루션즈는 겨울철을 맞아 어려운 이웃들에게 김장 김치를 전달했다고 23일 밝혔다.

DN솔루션즈가 기부한 김치는 경남 지역사회 독거노인, 한부모 가정, 저소득층 등 어려운 이웃 200가구에 각 15kg씩 전달된다. 10곳 지역아동센터에는 총 150kg이 지원될 예정이다.

신승렬 DN솔루션즈 상무와 경남지역 지역아동센터 관계자들이 23일 DN솔루션즈 복지관에서 사랑의 김장 김치 전달식을 한 후 기념 촬영하고 있다. (사진=DN솔루션즈)

DN솔루션즈는 지난 2011년 이후 매년 말 지역 사회 어려운 이웃들에게 김장 김치를 전달하고 있다.

DN솔루션즈 관계자는 "이번 나눔이 어려움에 처한 이웃들에게 보탬이 됐으면 좋겠다. 앞으로도 꾸준하고 다양한 방식의 사회 공헌을 통해 지역 사회와 동행하는 기업이 되겠다"고 말했다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
