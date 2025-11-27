"누리호 성공 뒤엔 정밀가공"…DN솔루션즈, 우주시대 제조 파트너 조명

공작기계 업체 DN솔루션즈는 27일 전남 고흥 나로우주센터에서 이뤄진 한국형 발사체 누리호(KSLV-II) 4차 발사의 성공을 환영하며 국내외 주요 항공우주 가공 솔루션을 지원하고 있다고 27일 밝혔다.

이번 발사는 국내 민간 기업이 발사체 제작과 조립을 주도하고 발사 운용에 참여한 첫 사례다. 민간 주도 뉴 스페이스 시대가 본격적으로 시작됐다. 주 탑재 위성과 초소형 위성들을 600km 고도에 올려놓으며 상업적 우주 배송 가능성도 확인했다.

상업적 우주 개발 시대는 반복 발사, 공장형 생산 등을 요구하며, 이를 위해서는 3D CAD와 디지털 트윈에 기반한 설계, 고속·고정밀 CNC 머시닝 등 첨단 제조 기술이 필수적이다.

5축 수직형 머시닝센터 DVF 5000 (사진=DN솔루션즈)

누리호 4차 발사는 수백개 한국 민간 기업이 엔진 및 발사체의 제작·조립, 주탑재 위성과 큐브 위성, 지상국 장비 등을 공급하며 이룬 성과다. 발사체·위성·지상 시스템에 이르는 전 주기를 민간 제조·서비스 생태계에서 운영할 수 있는 구조를 보여줬다.

발사체 로켓 엔진 터보 펌프, 밸브·피팅류, 단조·주조 구조체와 위성 구조 및 탑재 장비 등은 타이타늄 합금과 니켈 기반 초내열합금, 알루미늄·복합재로 제작된다. 이들 부품은 수 마이크로미터 수준의 공차와 까다로운 표면·내구 조건을 갖춰야 한다.

이러한 부품을 경제적인 시간 안에 반복 생산 가능한 품질로 만들어 내기 위해서는 고강성 장비, 고토크 스핀들, 대형 5축기 및 복합가공기, 생산 자동화 시스템, 초고압 냉각 기술 등이 요구된다.

DN솔루션즈는 DVF 시리즈, DHF 시리즈, VTR 시리즈, SMX 시리즈 등 제품군을 제시하며 고난도 소재 가공을 지원해 왔다. 최근에는 적층 가공(AM)을 위한 DLX 시리즈, 마찰교반용접(FSW) 솔루션 등도 선보이며 기존 제조 방식 한계를 뛰어넘고 있다.

DN솔루션즈는 우주 항공 분야 글로벌 고객사를 500개 이상 지원하며 인프라 역할을 해왔다. 한 발사체 부품을 생산하는 고객사 관계자는 "해외 공작기계사였다면 긴밀한 협업은 불가능했을 것"이라고 말했다.

관련기사

DN솔루션즈 관계자는 "DN솔루션즈는 발사체·위성 등 우주 산업의 부품 가공에 필요한 최고 수준의 공작기계와 자동화 솔루션을 제공함으로써 민간 우주 시대를 떠받치는 인프라 역할을 계속해 나가겠다"고 말했다.

DN그룹은 공작기계, 자동차 부품, 배터리 분야 기술력을 바탕으로 글로벌 시장을 선도하는 제조 혁신 그룹이다. DN오토모티브(디엔오토모티브)는 1971년 설립 이후 타이어 분야에서 자동차 소음·진동 저감 솔루션과 배터리로 사업 영역을 확대했고, 2022년 DN솔루션즈를 인수하며 공작기계 분야까지 진출했다.