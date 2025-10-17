DN솔루션즈, ADEX서 우주항공 정조준

공작기계 업체 DN솔루션즈는 '서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2025(서울 ADEX 2025)'에 참가해 우주항공 및 방위산업 관계자들에게 독보적인 정밀가공 기술 역량과 미래 제조 솔루션을 선보인다고 17일 밝혔다.

DN솔루션즈는 오는 20일부터 24일까지 킨텍스 제2전시장 9홀에서 열리는 이번 전시에서 DVF 5000 2nd Gen와 DLX 325D 등 핵심 5축 가공 장비와 혁신적인 적층 가공기를 중심으로, 우주항공 및 방산 부품 제작에 최적화된 토탈 솔루션을 공개한다.

지난 9월 독일 하노버에서 개최된 EMO 2025 전시 당시 DN솔루션즈 부스 전경 (사진=DN솔루션즈)

특히 난삭재·복합재 가공, 부품 대형화, 생산성 향상, 제조 자동화, 적층 가공, 제조 지능화 등 항공우주 제조 혁신을 위한 6대 핵심 기술 트렌드를 반영한 사례를 제시하며, K-방산과 K-우주항공 산업 제조 경쟁력 강화에 기여하겠다는 의지를 강조할 계획이다.

DN솔루션즈는 서울 ADEX를 단순한 장비 전시 기회를 넘어, 한국 우주항공 업계의 경쟁력 제고를 지원할 중요 기회로 보고 있다.

김원종 DN솔루션즈 대표는 지난 6월 한국우주항공산업협회 주최로 열린 제13회 우주항공 리더 조찬 포럼 특강 연사로 나서 "우주항공 제조혁신을 견인하는 기술의 발전은 곧 국가 경쟁력 강화로 이어진다"고 강조한 바 있다.

우주항공 및 방위산업 부품은 요구되는 정밀도와 기술 안정성 기준이 타 산업 대비 월등히 높아, 부품 생산 과정에서 초정밀 가공 기술과 고도의 품질관리 역량이 필수적이다. 엔진 블레이드, 구조물, 미사일 부품 등은 미세한 오차도 허용되지 않는다.

DN솔루션즈는 이번 ADEX 2025를 통해 국내외 우주항공 및 방위산업 리더들과의 전략적 기술 협력 기회를 모색하며, K-방산 수출 증대와 미래 우주항공 시대 개척에 기여하는 기업으로서의 입지를 더욱 확고히 다질 계획이다.

김원종 대표는 "DN솔루션즈는 글로벌 네트워크를 보유한 세계적 공작기계 기업으로서, 한국 경제의 새로운 도약을 이끌 우주항공 분야에서 우리의 정밀 가공 기술이 제조 경쟁력 강화에 핵심 역할을 할 수 있도록 계속 매진하겠다"고 말했다.