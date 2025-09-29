DN솔루션즈, 하반기 신입사원 공채

공작기계 업체 DN솔루션즈는 2025년 하반기 신입사원 공개채용을 실시한다고 29일 밝혔다.

서류 접수 기간은 오는 10월 13일 오전 11시까지다. 모집 대상은 4년제 정규 대학(원)을 졸업한 사람 또는 내년 2월 졸업 예정자다.

지난 9월 3일 연세대학교에서 열린 채용박람회에서 DN솔루션즈 현직자들이 학생들과 상담하고 있다. (사진=DN솔루션즈)

모집 분야는 R&D(기계, 제어)와 생산·품질, 영업(한국영업, 글로벌영업), 경영지원(전략, 마케팅, 상품기획, 글로벌PR, IT) 등이다.

서류 전형과 실무 면접, 영어 인터뷰, 최종면접 등을 거쳐 내년 1월 정규직으로 입사하게 된다.

DN솔루션즈는 지난 9월 16일 경북대를 시작으로 부산대(17일), 서울대(18일), 카이스트(25일), 국민대(26일), 연세대(30일), 중앙대(10월 2일) 등 주요 대학에서 채용 상담회를 진행하고 있다. 오는 10월 1일에는 온라인 채용설명회가 예정됐다.