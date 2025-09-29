DN솔루션즈, 하반기 신입사원 공채

공작기계 업체 DN솔루션즈는 2025년 하반기 신입사원 공개채용을 실시한다고 29일 밝혔다.
서류 접수 기간은 오는 10월 13일 오전 11시까지다. 모집 대상은 4년제 정규 대학(원)을 졸업한 사람 또는 내년 2월 졸업 예정자다.
모집 분야는 R&D(기계, 제어)와 생산·품질, 영업(한국영업, 글로벌영업), 경영지원(전략, 마케팅, 상품기획, 글로벌PR, IT) 등이다.
관련기사
- "공작기계 30만대 공급"…DN솔루션즈, 獨 EMO서 성과·비전 발표2025.09.25
- '현대' 빠진 지금이 기회…DN솔루션즈, 車시장 공략 박차2025.08.29
- DN솔루션즈, 獨 공작기계 '헬러' 인수2025.08.27
- 김원종 DN솔루션즈 대표 "정밀가공 기술, 우주항공 제조혁신 핵심"2025.06.25
서류 전형과 실무 면접, 영어 인터뷰, 최종면접 등을 거쳐 내년 1월 정규직으로 입사하게 된다.
DN솔루션즈는 지난 9월 16일 경북대를 시작으로 부산대(17일), 서울대(18일), 카이스트(25일), 국민대(26일), 연세대(30일), 중앙대(10월 2일) 등 주요 대학에서 채용 상담회를 진행하고 있다. 오는 10월 1일에는 온라인 채용설명회가 예정됐다.