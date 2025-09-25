"공작기계 30만대 공급"…DN솔루션즈, 獨 EMO서 성과·비전 발표

공작기계 업체 DN솔루션즈는 유럽 최대 규모의 공작기계 전시회인 'EMO 2025'에 참가했다고 25일 밝혔다.

1975년부터 격년으로 개최되는 EMO는 세계 최대 공작기계 박람회 중 하나다. 올해는 지난 22일부터 26일까지 독일 하노버에서 개최됐다. DN솔루션즈는 올해로 23회째 참가했다.

DN솔루션즈는 멀티태스킹머신과 5축기 등 첨단 장비 10종과 자동화 솔루션 4종을 출품했다. 올해 런칭한 PBF 적층 제조 솔루션 'DLX 450D'도 소개했다.

EMO 2025 참관객들이 DN솔루션즈 전시 부스를 둘러보고 있다. (사진=DN솔루션즈)

이번 전시에서 DN솔루션즈는 2년 전 'EMO 2023'에서 발표했던 '비전 2032 - 기술 기반 제조 솔루션 글로벌 톱 리더'을 목표로 한 경영 활동의 주요 성과를 설명하고, 비전 달성을 위해 더욱 속도를 내겠다는 포부를 밝혔다.

DN솔루션즈는 지난 2년간 눈에 띄는 성과를 거두며 글로벌 제조 시장에서 입지를 확대하고 있다. 설치 기반 확장 측면에서 전 세계적으로 30만 대 이상의 공작기계 공급을 달성했다. 주요국 내 시장 점유율을 넓히며 안정적인 판매망을 구축했다.

사업 영역도 다각화됐다. 기존의 자동차·반도체 산업 중심 수요에서 벗어나 항공우주, 방위 산업 등으로 진출 범위를 확대하면서 고객 기반을 한층 넓혔다.

기술 리더십 강화도 눈에 띈다. 파우더 베드 융합(PBF) 적층용 DLX 시리즈를 새롭게 출시하며 첨단 제조 기술 경쟁력을 확보했으며, 제조 AI 개발을 선도하기 위해 카본블랙에 전략적 지분 투자도 단행했다.

김원종 DN솔루션즈 대표가 EMO 2025 전시 현장에서 회사를 소개하고 있다. (사진=DN솔루션즈)

글로벌 거점 역시 강화되고 있다. 독일 연구·개발(R&D) 센터가 안정화 단계에 들어섰고, 인도에서는 신공장과 R&D 센터 착공에 나섰다. 미국 시카고에는 신규 테크센터를 개소해 북미 시장 대응 역량을 높였다.

김원종 DN솔루션즈 대표는 "1976년 창립 이래 유럽을 포함한 전 세계 다양한 산업의 신뢰할 수 있는 파트너로 자리 잡았다"며 "전략적 파트너십과 현지 투자를 통해 기술 리더십과 글로벌 입지를 계속 확장하고, 전 세계 고객에게 가장 진보된 제품과 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.

한편 DN솔루션즈는 지난 8월 독일 하이엔드 공작기계 전문업체 헬러 그룹 지주사의 지분 100%를 인수하는 계약을 체결하고 관련 당국 승인을 기다리고 있다. 김 대표는 기존 및 신규 계약을 이행하고 고객 지원을 지속할 것을 재확인했다.

그는 또한 헬러가 130년 역사에 걸쳐 구축한 기술 전문성과 고객 신뢰를 보존하기 위해 헬러의 경영진과 핵심 인재를 유지할 것을 약속했다.

김 대표는 "헬러가 쌓아온 유산, 경영 철학, 기술력은 앞으로도 헬러 운영의 핵심으로 남을 것"이라며 "DN솔루션즈와 헬러는 '하나의 팀'으로서 독일 및 글로벌 산업 전반에 걸쳐 더욱 강력한 파트너십을 구축할 것"이라고 말했다.