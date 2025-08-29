'현대' 빠진 지금이 기회…DN솔루션즈, 車시장 공략 박차

공작기계 업계 1위 업체인 DN솔루션즈가 국내 완성차 업계 협력사들을 초청해 대규모 기술 세미나를 열고 자동차 산업 내 입지 확대에 본격 나섰다. 현대위아가 공작기계 사업을 매각하며 시장이 재편되는 상황에서 고객사 확보에 속도를 내는 모습이다.

DN솔루션즈는 지난 20일 경주 코모도 호텔에서 자동차 산업 맞춤형 기술세미나 '오토모티브 테크데이'를 개최했다고 29일 밝혔다. 이날 국내 완성차 업계와 부품 협력사 등 관계자 70여명이 참석했다.

DN솔루션즈는 자동차 산업 맞춤형 솔루션·장비를 선보였다. 전기차(EV) 전환 및 알루미늄 가공 확대 등에 대응할 수 있는 SVM 시리즈, 복합 형상 가공에 적합한 DNX 2100, 소형과 대형 부품을 모두 아우르는 복합가공기 SMX 시리즈를 소개했다.

DN솔루션즈가 지난 20일 경주 코모도 호텔에서 개최한 자동차 산업 맞춤형 기술세미나 '오토모티브 테크데이'에서 참석자들이 박성철 DN솔루션즈 한국영업본부장 상무의 발표를 듣고 있다. (사진=DN솔루션즈)

가공 시간을 줄이고 품질·생산성을 높이는 자동화 솔루션과 디지털 트윈 기술도 소개했다. 또한 고객들의 비즈니스 확대를 지원하기 위해 방산시장 현황과 전망을 함께 소개하고 DN솔루션즈 방산부품 가공 솔루션도 선보였다.

이번 행사는 특히 공작기계 업계 재편 흐름과 맞물리며 주목을 끌고 있다. 국내 완성차 시장에서 계열사 장비를 우선 채용하는 경향이 있었으나, 현대위아가 최근 공작기계 사업부를 매각하면서 협력사들 사이에서 대체 공급업체 발굴 수요가 본격화되고 있다.

DN솔루션즈도 이를 전환점으로 삼아 경쟁사 장비를 사용하던 고객사와의 접점 확대에 집중하는 모습이다. 특히 국내 완성차 부품 협력 업체들을 새로운 고객으로 적극 편입햐 국내 공작기계 업계에서 1위를 굳힌다는 구상이다.

박성철 DN솔루션즈 한국영업본부장 상무는 "경쟁사 제품을 사용하던 잠재 고객과 접점을 적극 확대하는 중"이라며 "DN솔루션즈 첨단 가공 기술과 자동화 솔루션이 확산되면 한국 자동차 산업 글로벌 경쟁력이 더 높아질 수 있을 것"이라고 말했다.

한편 DN솔루션즈는 자동차 산업 외에도 반도체, 방산, 우주항공 등 고정밀 제조 분야 고객사 확보를 위한 기술 세미나를 정기적으로 개최하고 있다.