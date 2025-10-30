우진근 DN솔루션즈 팀장, 철탑산업훈장 수훈

공작기계 업체 DN솔루션즈는 고난도 공작기계 국산화에 기여한 공로 등으로 우진근 팀장이 철탑산업훈장을 받았다고 30일 밝혔다.

우 팀장은 2006년부터 고정밀 선반 복합가공기 개발 업무를 맡아, 제품 국산화와 기술 자립을 통해 대한민국 제조업 경쟁력을 강화한 공로를 인정받았다. 그는 이 과정에서 해외 특허 5건을 포함해 공작기계 특허 등록 10건을 기록했다.

우진근 DN솔루션즈 우진근 팀장(책임매니저)이 철탑산업훈장을 받고 기념 사진을 찍고 있다. (사진=DN솔루션즈)

정밀 선반 복합가공기는 일반 공작기계 여러 대의 능력을 단일 장비에 집약해 작업 시간과 인력을 최소화할 수 있는 첨단 장비다. 수요가 꾸준히 증가하고 있었으나, 기술 진입 장벽이 높아 국내 시장은 여전히 수입 제품이 다수를 차지하고 있었다.

DN솔루션즈는 제품 개발과 양산에 성공해 수입을 대체하고 대규모 수출까지 이뤄냈다. 우 팀장이 개발한 복합가공기 SMX 리즈, DNX 시리즈는 최근 5년간 매출액 2천348억원 중 해외 수출 비중이 2천280억원에 달한다.

우 팀장은 전량 수입하던 수평형 5축 가공기를 국산화하기 위해 양산 성능 평가한 공로도 인정받았다. 우 팀장은 "국내 제조업이 세계 시장을 선도하는 역사를 이룰 수 있도록, 세계 최고 수준의 장비를 개발하는데 최선을 다 하겠다"고 말했다.