배규호 DN솔루션즈 수석부사장, 공작기계인의 날 '대통령 표창'

공작기계 업체 DN솔루션즈는 제25회 공작기계인의 날을 맞아 배규호 수석부사장이 대통령 표창을 수상했다고 12일 밝혔다.

한국공작기계산업협회가 주관하는 '공작기계인의 날'은 공작기계 산업의 발전을 모색하고 산업 발전에 공헌한 공작기계인의 공로를 치하하고자 마련됐다.

배 수석부사장은 베스트셀러부터 하이엔드까지 폭넓은 DN솔루션즈 제품들의 개발을 총괄해, 국내 제조업 역량을 높이고 기계기술 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

배규호 DN솔루션즈 수석부사장(오른쪽)이 11일 여의도 콘래드호텔에서 열린 '제25회 공작기계인의 날' 행사에서 대통령 표창을 수상하고 기념촬영을 하고 있다. (사진=DN솔루션즈)

배 수석부사장이 개발을 총괄한 주요 품목은 다목적 머시닝센터 DNM 시리즈(4세대), 복합가공기 DNX2100, 하이엔드 수직형 5축 가공기 DVF 시리즈(2세대) 등이다.

복합가공기와 5축 가공기 등은 복잡한 곡면 가공이 필요한 항공우주 산업 분야 터빈 부품, 높은 정밀도를 요구하는 자동차 부품과 다양한 금형, 개인 맞춤형 제작이 필수적인 인공관절 등에 꼭 필요한 제품이다.

이들 하이엔드 제품의 시장은 과거 독일과 일본 등의 일부 기업들만 점유하고 있었지만, DN솔루션즈는 자체 모델을 개발해 수입을 대체하고 수출도 늘려가고 있다.

또한 배 수석부사장은 DN솔루션즈 자체 사람-기계 인터페이스(HMI) 플랫폼인 쿠포스(CUFOS)와 다수의 소프트웨어 제품 확대를 주도하고, 기존의 장비를 스마트머신으로 업그레이드할 수 있는 다양한 기능을 개발한 공로도 인정받았다.

배 부사장은 수상 소감을 통해 "공작기계는 스마트폰이나 자동차 같은 일상 물품부터 항공우주분야 등 첨단 산업까지 다양한 산업의 부품 등에 폭넓게 쓰인다"며 "앞으로도 한국 제조업의 역량 향상과 기계기술 발전에 기여하겠다"고 말했다.