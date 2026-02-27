김원종 DN솔루션즈 대표, 공작기계산업협회장 취임

공작기계 업체 DN솔루션즈는 김원종 대표이사가 신임 공작기계산업협회 회장으로 취임했다고 27일 밝혔다.
한국공작기계산업협회는 지난 26일 정기총회를 개최하고 제 20대 신임 회장으로 김원종 DN솔루션즈 대표이사를 만장일치로 선출했다. 김 회장은 앞으로 3년간 협회를 대표해 공작기계 산업 경쟁력 강화와 협회원사 권익 증진을 위해 활동한다.
김원종 회장은 이날 정기총회에서 올해 주요사업으로 논의된 ▲공작기계 내수 및 수출 확대 ▲조사연구 및 홍보 ▲전문인재 양성 ▲회원사 경쟁력 강화 ▲교류 행사 및 대회 협력 사업을 중점적으로 추진할 계획이다.
이를 통해 국내외 시장 변화에 능동적으로 대응하고, 협회 회원사의 지속적인 성장 지원과 산업 생태계 전반의 협력 기반을 확대해 나갈 계획이다. 아울러 서울국제생산제조기술전(SIMTOS 2026)의 성공적인 개최를 통해 국내 공작기계 및 생산제조기술 산업의 글로벌 경쟁력 강화에도 기여할 계획이다.
김원종 회장은 "대한민국 공작기계 산업이 한 단계 더 도약할 수 있도록 균형 있는 협회 운영에 최선의 노력을 다하겠다"라며 "업계 조언을 바탕으로 산업 발전을 위한 목소리를 내고 함께 성장할 수 있는 방향을 모색해 나가겠다"라고 말했다.
1976년 설립된 DN솔루션즈는 고유 기술력을 바탕으로 터닝센터와 머시닝센터 등 400여 종 제품 라인업을 보유한 글로벌 공작기계 기업이다. 최근 독일 하이엔드 공작기계 회사 헬러를 인수하며 글로벌 공작기계 시장에서 하이엔드 프리미엄 브랜드로서의 위상을 더욱 공고히 하고 있다.
한국공작기계산업협회는 공작기계 및 금속가공 관련 산업 진흥과 회원사의 성장·발전에 기여하고 있다. 2월 현재 159개의 회원사가 가입해 활동 중이다. 특히 공작기계 내수 및 수출 확대를 위해 1984년부터 국내 최대 생산제조기술 전시회 SIMTOS를 개최해 왔다. 21회를 맞은 올해 행사는 4월 13일부터 17일까지 일산 킨텍스에서 열린다.