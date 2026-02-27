김원종 DN솔루션즈 대표, 공작기계산업협회장 취임

공작기계 업체 DN솔루션즈는 김원종 대표이사가 신임 공작기계산업협회 회장으로 취임했다고 27일 밝혔다.

한국공작기계산업협회는 지난 26일 정기총회를 개최하고 제 20대 신임 회장으로 김원종 DN솔루션즈 대표이사를 만장일치로 선출했다. 김 회장은 앞으로 3년간 협회를 대표해 공작기계 산업 경쟁력 강화와 협회원사 권익 증진을 위해 활동한다.

김원종 회장은 이날 정기총회에서 올해 주요사업으로 논의된 ▲공작기계 내수 및 수출 확대 ▲조사연구 및 홍보 ▲전문인재 양성 ▲회원사 경쟁력 강화 ▲교류 행사 및 대회 협력 사업을 중점적으로 추진할 계획이다.

제20대 한국공작기계산업협회 신임 회장에 선출된 DN솔루션즈 김원종 대표이사 (사진=DN솔루션즈)

이를 통해 국내외 시장 변화에 능동적으로 대응하고, 협회 회원사의 지속적인 성장 지원과 산업 생태계 전반의 협력 기반을 확대해 나갈 계획이다. 아울러 서울국제생산제조기술전(SIMTOS 2026)의 성공적인 개최를 통해 국내 공작기계 및 생산제조기술 산업의 글로벌 경쟁력 강화에도 기여할 계획이다.

김원종 회장은 "대한민국 공작기계 산업이 한 단계 더 도약할 수 있도록 균형 있는 협회 운영에 최선의 노력을 다하겠다"라며 "업계 조언을 바탕으로 산업 발전을 위한 목소리를 내고 함께 성장할 수 있는 방향을 모색해 나가겠다"라고 말했다.

1976년 설립된 DN솔루션즈는 고유 기술력을 바탕으로 터닝센터와 머시닝센터 등 400여 종 제품 라인업을 보유한 글로벌 공작기계 기업이다. 최근 독일 하이엔드 공작기계 회사 헬러를 인수하며 글로벌 공작기계 시장에서 하이엔드 프리미엄 브랜드로서의 위상을 더욱 공고히 하고 있다.

한국공작기계산업협회는 공작기계 및 금속가공 관련 산업 진흥과 회원사의 성장·발전에 기여하고 있다. 2월 현재 159개의 회원사가 가입해 활동 중이다. 특히 공작기계 내수 및 수출 확대를 위해 1984년부터 국내 최대 생산제조기술 전시회 SIMTOS를 개최해 왔다. 21회를 맞은 올해 행사는 4월 13일부터 17일까지 일산 킨텍스에서 열린다.