DN솔루션즈, 獨 최고 산업상 수상

공작기계 업체 DN솔루션즈는 독일 산업계에서 가장 권위 있는 상 중 하나인 '2025 최고 산업상'을 수상했다고 2일 밝혔다.
독일 산업 매체 MM을 발행하는 보겔 커뮤니케이션 그룹은 지난달 22일 이 상의 '최고의 제조 및 설계' 부문 수상작으로 DN솔루션즈 복합 가공기 'DNX 2100'을 선정했다.
이 상은 업계 전문가 및 종사자 등 독자들의 투표로 후보군을 선정하고, 전문가 심사를 거쳐 최종 수상작을 결정한다. 기술적 완성도뿐만 아니라 시장의 실질적인 평가도 반영된다.
특히 '최고의 제조 및 설계' 부문은 생산과 엔지니어링의 현장과 일상적인 개발 업무에서 마주하는 구체적인 과제에 직접 대응하는 해법에 대해 시상한다.
DN솔루션즈 복합 가공기 DNX 2100은 '효율적 제조' 범주에서 경쟁작들을 제치고 최고 해법으로 평가 받았다. DNX 2100은 선삭과 밀링 공정을 한 대의 기계에서 모두 수행할 수 있는 복합 가공기다.
DN솔루션즈 관계자는 "DNX 시리즈는 장비 설정 변경 및 장비 간 이동 과정에서 발생하는 비효율을 최소화한다"며 "유럽 등 선진 제조업계 현안인 숙련공 부족 문제에 대한 현실적 해법을 제시한다"고 말했다.