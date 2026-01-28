DN솔루션즈, 獨 공작기계사 헬러 인수

공작기계 업체 DN솔루션즈는 독일 하이엔드 프리미엄 공작기계 전문업체 헬러 그룹의 인수를 성공적으로 마무리했다고 28일 밝혔다. 이번 거래는 독일, 미국, 영국 등 관련국 규제 당국으로부터 승인을 받았다.
헬러는 고난도 초정밀 공정에 특화된 머시닝 센터 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 구축했다는 평가를 받는다. DN솔루션즈는 이번 인수를 통해 헬러가 130여년 간 축적한 머시닝 센터 기술력을 확보하고 제품 라인업을 한층 보강한다.
양사는 헬러가 가진 브랜드 정체성을 보존하면서 연구개발(R&D)과 생산, 시장 전략 전반에서 서로의 강점을 합쳐 시너지를 낼 계획이다. 헬러는 앞으로 DN솔루션즈 글로벌 자원을 바탕으로 성장을 도모하고 고객에게 최고 수준의 지원을 제공할 계획이다.
이번 인수를 통해 DN솔루션즈 연결 매출은 약 3조원 규모로 확대될 전망이다. DN솔루션즈는 독일 뉘르팅겐 및 해외 주요 생산 시설에 대한 전략적 투자를 지속해 제품 경쟁력과 고객 지원 역량을 극대화할 방침이다.
DN솔루션즈는 두 회사 공통의 문화를 만들고 강한 결속력을 확보하기 위해 통합 작업에 역량을 집중할 계획이다. 양사의 견고한 고객 기반을 적극 활용해 헬러의 매출을 회복하는 것이 핵심 목표다.
가치 사슬 전반에 걸친 공동 개발 및 혁신을 위한 명확한 로드맵을 수립할 예정이며 R&D, 마케팅, 서비스, 생산 부문에서 창출될 상당한 시너지를 바탕으로 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 것으로 기대된다.
양사는 오는 4월 서울에서 열리는 서울국제생산제조전(SIMTOS 2026)에 함께 참여한다. 첫 공식 행사에서 결합된 시너지 역량을 시장에 본격적으로 선보인다는 계획이다.
관련기사
- DN솔루션즈, 지역사회 김장 나눔2025.12.23
- 배규호 DN솔루션즈 수석부사장, 공작기계인의 날 '대통령 표창'2025.12.12
- "누리호 성공 뒤엔 정밀가공"…DN솔루션즈, 우주시대 제조 파트너 조명2025.11.27
- DN솔루션즈, 獨 폼넥스트서 적층 기술 선봬2025.11.26
김원종 DN솔루션즈 대표는 "두 회사가 함께 새로운 미래로 나아가는 혁신적인 전환점"이라며 "한 기업의 힘만으로는 이룰 수 없었던 압도적인 경쟁력을 갖춘 기업으로 거듭나고자 한다. 빠르게 변하는 시장의 요구에 기민하게 대응하고 장기적 안정과 성장을 동시에 일궈내겠다"고 말했다.
토르스텐 슈미트 헬러 대표는 "양사 모두에게 확실한 성장의 기회"라며 "누구도 흉내 낼 수 없는 폭넓은 제품군과 깊이 있는 전문 지식, 혁신 역량을 하나로 모아 전 세계 고객을 맞이하겠다"고 밝혔다.