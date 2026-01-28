DN솔루션즈, 獨 공작기계사 헬러 인수

공작기계 업체 DN솔루션즈는 독일 하이엔드 프리미엄 공작기계 전문업체 헬러 그룹의 인수를 성공적으로 마무리했다고 28일 밝혔다. 이번 거래는 독일, 미국, 영국 등 관련국 규제 당국으로부터 승인을 받았다.

헬러는 고난도 초정밀 공정에 특화된 머시닝 센터 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 구축했다는 평가를 받는다. DN솔루션즈는 이번 인수를 통해 헬러가 130여년 간 축적한 머시닝 센터 기술력을 확보하고 제품 라인업을 한층 보강한다.

양사는 헬러가 가진 브랜드 정체성을 보존하면서 연구개발(R&D)과 생산, 시장 전략 전반에서 서로의 강점을 합쳐 시너지를 낼 계획이다. 헬러는 앞으로 DN솔루션즈 글로벌 자원을 바탕으로 성장을 도모하고 고객에게 최고 수준의 지원을 제공할 계획이다.

DN솔루션즈 김원종 대표와 HELLER 토르스텐 슈미트 대표가 지난 27일 독일 뉘르팅겐시 HELLER 본사에서 HELLER 장비 앞에서 기념촬영하고 있다. (사진=DN솔루션즈)

이번 인수를 통해 DN솔루션즈 연결 매출은 약 3조원 규모로 확대될 전망이다. DN솔루션즈는 독일 뉘르팅겐 및 해외 주요 생산 시설에 대한 전략적 투자를 지속해 제품 경쟁력과 고객 지원 역량을 극대화할 방침이다.

DN솔루션즈는 두 회사 공통의 문화를 만들고 강한 결속력을 확보하기 위해 통합 작업에 역량을 집중할 계획이다. 양사의 견고한 고객 기반을 적극 활용해 헬러의 매출을 회복하는 것이 핵심 목표다.

가치 사슬 전반에 걸친 공동 개발 및 혁신을 위한 명확한 로드맵을 수립할 예정이며 R&D, 마케팅, 서비스, 생산 부문에서 창출될 상당한 시너지를 바탕으로 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 것으로 기대된다.

DN솔루션즈 김원종 대표가 지난 27일 독일 뉘르팅겐시 HELLER 본사에서 임직원이 참석한 타운홀 미팅에서 발표하고 있다. (사진=DN솔루션즈)

양사는 오는 4월 서울에서 열리는 서울국제생산제조전(SIMTOS 2026)에 함께 참여한다. 첫 공식 행사에서 결합된 시너지 역량을 시장에 본격적으로 선보인다는 계획이다.

김원종 DN솔루션즈 대표는 "두 회사가 함께 새로운 미래로 나아가는 혁신적인 전환점"이라며 "한 기업의 힘만으로는 이룰 수 없었던 압도적인 경쟁력을 갖춘 기업으로 거듭나고자 한다. 빠르게 변하는 시장의 요구에 기민하게 대응하고 장기적 안정과 성장을 동시에 일궈내겠다"고 말했다.

토르스텐 슈미트 헬러 대표는 "양사 모두에게 확실한 성장의 기회"라며 "누구도 흉내 낼 수 없는 폭넓은 제품군과 깊이 있는 전문 지식, 혁신 역량을 하나로 모아 전 세계 고객을 맞이하겠다"고 밝혔다.