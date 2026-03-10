하늘 나는 택시 현실로…美 26개주서 eVTOL 시험비행 시작

미국 전역에서 올 여름부터 전기 수직이착륙기(eVTOL) 시험 비행이 시작될 전망이다.

IT매체 테크크런치는 9일(현지시간) 미국 연방항공청(FAA)이 아처 에비에이션, 베타 테크놀로지스, 조비 에비에이션, 위스크 등이 참여하는 8개 eVTOL 시범 프로그램을 승인했다고 보도했다.

항공택시 개발사 아처 에비에이션의 eVTOL 항공기 '미드나잇' (출처=아처 에비에이션)

션 더피 미국 교통부 장관은 이날 성명을 통해 해당 프로그램이 향후 3년 동안 26개 주에서 진행될 예정이라고 밝혔다. 그는 또 개인 이동, 지역 교통, 화물 물류, 응급 의료 서비스 등 차세대 항공 모빌리티 분야에서 미국 기업의 경쟁력을 강화하기 위해 마련된 것이라고 설명했다.

이번 프로그램은 ‘첨단 항공 모빌리티 및 eVTOL 통합 시범 프로그램’으로, 미래형 항공기 개발을 가속화하기 위한 정책의 일환이다. 해당 프로그램은 도널드 트럼프 대통령의 행정명령을 통해 지난해 발표됐다.

시범 프로그램에 참여하는 기업들은 완전한 규제 인증을 받기 전에도 eVTOL 항공기를 시험 운항할 수 있게 된다.

보잉 자회사 위스크에어로의 6세대 eVTOL (출처=위스크 에어로)

최근 몇 년 새 다수의 eVTOL 스타트업들이 등장해 도심형 에어택시와 지역 전기 항공기 상용화 계획을 발표해 왔다. 그러나 항공기 상용화까지는 수년의 개발 기간과 수억 달러 규모의 투자가 필요하다. 또한 모든 신형 항공기는 미국 FAA의 인증 절차를 거쳐야 하는데, 이 과정 역시 수년에 걸쳐 진행된다.

카일 클라크 베타 테크놀로지스 창업자 겸 최고경영자(CEO)는 이번 프로그램 선정으로 당초 계획보다 약 1년 앞서 항공기 운항을 시작할 수 있게 됐다고 밝혔다. 이 소식이 전해지자 베타 테크놀로지스의 주가는 9일 약 12% 급등했으며, 아처와 조비 항공의 주가도 상승세를 보였다.

아처 항공은 이번 프로그램을 자율주행 로보택시 시험 운행에 비유하며, 전기 에어택시 산업에 대한 신뢰를 구축하고 안전한 확산을 위한 운영 지침을 마련하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔다.

아처는 현재 4인승 유인 eVTOL ‘미드나잇’을 개발 중이며, 이번 프로그램이 2028년 로스앤젤레스 올림픽에서 에어택시 운행을 준비하는 데에도 도움이 될 것이라고 설명했다.

크리스 로슐로 FAA 부청장은 “이러한 협력은 첨단 항공기를 국가 항공 시스템에 안전하고 효율적으로 통합하는 방법을 이해하는 데 도움을 줄 것”이라며 “이번 프로그램은 첨단 항공 모빌리티(AAM)의 안전한 운영을 위한 기준을 마련하는 데 중요한 운영 경험을 제공할 것이라고 말했다.

다만 FAA의 승인을 받았다고 해서 기업들이 독자적으로 사업을 추진할 수 있는 것은 아니다. 해당 시범 프로그램은 기업들이 주정부, 지방정부 등과 협력해 프로젝트를 진행하도록 요구하고 있다.