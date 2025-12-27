美서 완전자율 비행기 날았다…'조종사 없는 하늘' 열리나

보잉 자회사 ‘위스크 에어로(Wisk Aero)’가 개발 중인 6세대 전기수직이착륙기(eVTOL)가 역사적인 첫 비행을 성공적으로 마쳤다고 과학매체 뉴아틀라스가 최근 보도했다.

해당 eVTOL은 지난 16일 12시 26분(태평양 표준시) 미국 캘리포니아주 홀리스터에 위치한 위스크 비행 시험 시설에서 이륙했다.

보잉 자회사 위스크에어로의 6세대 eVTOL이 첫 번째 시험 비행을 성공적으로 마쳤다. (출처=위스크 에어로)

eVTOL이나 에어택시 시험 비행은 더 이상 낯선 일은 아니다. 하지만 이번 비행은 미국 최초로 완전 자율 비행이 가능한 eVTOL이 하늘을 난 사례라는 점에서 의미가 크다. 또 이 기체는 미국 연방항공청(FAA)의 형식 인증을 신청한 6세대 모델이라는 점에서 이전 비행과는 차이가 있다고 외신들은 전했다.

위스크는 10년 넘게 eVTOL 개발 작업을 진행해 왔다. 종전까지 선보인 5세대 모델들은 각각 개념 증명 단계부터 FAA 인증을 위한 사전 생산 시제품까지 단계적으로 개발돼 왔다.

위스크의 에어택시는 조비 에비에이션이나 아처 에비에이션 등 경쟁사와 달리, 자율 비행을 최우선에 두고 설계됐다는 점에서 차별성을 갖는다. 기존 에어택시들이 전통적인 조종 장치를 유지하는 것과 달리, 위스크의 eVTOL은 조이스틱과 페달을 완전히 제거하고 지상에서 사람이 최대 3대의 항공기를 동시에 관리하는 ‘다중 차량 관리 시스템’을 도입했다. 이 회사는 이러한 모델이 “높은 수준의 안전성, 확장성 및 경제성을 달성하는 데 핵심”이라고 설명했다.

6세대 기종은 FAA 인증을 위한 후보 기종이다. (출처=위스크 에어로)

이번 시험 비행 성공은 해당 프로그램이 모형·설계 단계에서 벗어나 본격적인 비행 시험 단계로 진입했음을 의미하는 중요한 이정표다. 위스크의 최종 목표는 상업 운항을 하는 것이다. 이 회사는 미국 휴스턴, 로스앤젤레스, 마이애미 등을 주요 운항 거점으로 계획하고 있다.

위스크 에어로의 6세대 항공기는 최대 시속 222㎞의 순항 속도와 최대 1천220m 운항 고도를 갖췄으며, 최대 4명의 승객과 수하물을 탑재할 수 있다. 약 30초 만에 수직 비행에서 수평 비행으로 전환할 수 있으며 15m 길이의 날개는 안정성 향상과 승객 시야 확보를 위해 높은 위치에 자리했다. 새롭게 설계된 크로스 테일 형태의 꼬리 날개는 이전 모델보다 무게 최적화와 무게중심 제어 성능을 개선했다.

이 항공기의 비행 제어는 완전 자율 방식이지만, 스스로 학습하는 인공지능(AI) 기반 시스템은 아니다. 대신 항공 전자 시스템은 논리 기반의 절차적 알고리즘에 다양한 감지·충돌 회피(DAA) 센서와 항법 시스템을 결합해, 상용 항공기 안전 기준에 준하는 10억 분의 1 수준의 사고 확률을 목표로 설계됐다.

세바스티앙 비녜론 위스크 최고경영자(CEO)는 "이번 첫 비행은 우리 팀이 그토록 바라던 순간이며, 6세대 프로그램에 투입된 노력, 전문성, 헌신을 보여주는 사례"라고 밝혔다. 또, "6세대 항공기의 첫 비행은 위스크와 항공의 미래에 있어 매우 흥미로운 순간이다. 이는 자율 비행에 대한 우리의 믿음을 재확인시켜 주며, 모두에게 안전하고 일상적인 비행을 제공하기 위한 여정을 계속해 나갈 수 있도록 더욱 큰 동기를 부여한다"고 밝혔다.