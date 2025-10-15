中 전기수직이착륙기 놀랍네…"한번 충전으로 200km 비행"

중국 전기수직이착륙기(eVTOL) 개발사 이항이 약 200㎞를 비행할 수 있는 중장거리 eVTOL ‘VT35’를 공개했다고 과학전문매체 인터레스팅엔지니어링이 최근 보도했다.

VT35는 해상 및 산악 노선을 포함한 중장거리 도심 간 항공 이동에 적합하게 설계된 기체로, 가격은 650만 위안(약 13억 원)이다. 이전 VT30 프로토타입을 기반으로 자율비행 시스템과 전기 추진, 소형 기체를 결합해 도시간 항공 여행을 보다 안전하고 효율적으로 만들기 위해 개발됐다.

이항이 중장거리 eVTOL ‘VT35’를 공개했다. (출처=이항)

이 비행기는 한 번 충전으로 시속 214km 한 시간 가량 비행할 수 있다. 이론상 200km 이상 날 수 있다는 의미다. 최대 이륙 중량은 승객 2명과 화물을 포함해 950kg이다. 기체는 리프트 프로펠러 8개와 추진 프로펠러 1개를 탑재했다.

크기는 길이 8.26m 날개 폭은 8.16m로 비교적 컴팩트해 옥상, 주차장, 기존 EH216-S 수직 이착륙장에 착륙할 수 있다. 이런 호환성은 도시 간 항공 노선 구축을 가속화하는 데 도움이 될 것이라고 회사 측은 설명했다.

이항은 VT35가 바쁜 비즈니스맨들의 도시 간 장거리 통근을 위한 해결책이 될 것이라고 생각한다. (출처=이항)

편의 장비로는 고급형 좌석과 별도의 롤링 계단 없이 탑승할 수 있는 별도의 문, 대형 디스플레이를 통한 항적·여정 정보 확인, 실내 온도 조절, 기내 엔터테인먼트 기능 등이 탑재돼 있다.

관련기사

출처=이항

한편, 중국민용항공국(CAAC)은 지난 3월 VT35에 대한 형식 인증 신청을 접수했고, 현재 내부 시험 및 감항성 평가를 진행 중이다.

이항은 VT35를 활용해 양쯔강 삼각주, 진주강 삼각주, 베이징-톈진-허베이 등 주요 경제권을 잇는1시간 항공 이동성 네트워크를 구축할 계획이다. 이를 통해 기존 도시 간 자동차로 2시간이 걸리는 이동 시간을 항공편으로 30분 이내로 단축할 수 있을 것으로 기대된다.