中 전기수직이착륙기 놀랍네…"한번 충전으로 200km 비행"

중국 전기수직이착륙기(eVTOL) 개발사 이항이 약 200㎞를 비행할 수 있는 중장거리 eVTOL ‘VT35’를 공개했다고 과학전문매체 인터레스팅엔지니어링이 최근 보도했다.
VT35는 해상 및 산악 노선을 포함한 중장거리 도심 간 항공 이동에 적합하게 설계된 기체로, 가격은 650만 위안(약 13억 원)이다. 이전 VT30 프로토타입을 기반으로 자율비행 시스템과 전기 추진, 소형 기체를 결합해 도시간 항공 여행을 보다 안전하고 효율적으로 만들기 위해 개발됐다.
이 비행기는 한 번 충전으로 시속 214km 한 시간 가량 비행할 수 있다. 이론상 200km 이상 날 수 있다는 의미다. 최대 이륙 중량은 승객 2명과 화물을 포함해 950kg이다. 기체는 리프트 프로펠러 8개와 추진 프로펠러 1개를 탑재했다.
크기는 길이 8.26m 날개 폭은 8.16m로 비교적 컴팩트해 옥상, 주차장, 기존 EH216-S 수직 이착륙장에 착륙할 수 있다. 이런 호환성은 도시 간 항공 노선 구축을 가속화하는 데 도움이 될 것이라고 회사 측은 설명했다.
편의 장비로는 고급형 좌석과 별도의 롤링 계단 없이 탑승할 수 있는 별도의 문, 대형 디스플레이를 통한 항적·여정 정보 확인, 실내 온도 조절, 기내 엔터테인먼트 기능 등이 탑재돼 있다.
한편, 중국민용항공국(CAAC)은 지난 3월 VT35에 대한 형식 인증 신청을 접수했고, 현재 내부 시험 및 감항성 평가를 진행 중이다.
이항은 VT35를 활용해 양쯔강 삼각주, 진주강 삼각주, 베이징-톈진-허베이 등 주요 경제권을 잇는1시간 항공 이동성 네트워크를 구축할 계획이다. 이를 통해 기존 도시 간 자동차로 2시간이 걸리는 이동 시간을 항공편으로 30분 이내로 단축할 수 있을 것으로 기대된다.