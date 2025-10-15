[영상] 1인승 전기비행기로 레이싱 즐긴다

1인용 전기 수직이착륙기(eVTOL) 개발업체 젯슨이 ‘젯슨 에어 게임즈(Jetson Air Games)'라는 콘셉트 레이싱 포맷을 선보였다고 자동차 전문매체 일렉트렉이 13일(현지시간) 보도했다.

최근 미국 아칸소주 밴턴빌에서 열린 UP서밋(UP.Summit)에서 1인승 eVTOL 4대가 빠른 속도로 동시 출발해 레이스를 벌이는 모습이 공개됐다. 회사 측은 해당 쇼케이스를 마친 후 젯슨 에어게임즈의 미래 콘셉트를 소개했다.

사진=젯슨 유튜브

회사 측은 “에어 게임즈는 역동적인 항공 스포츠를 통해 개인용 항공 이동성을 재정의하기 위해 고안된 새로운 경쟁 eVTOL 형식의 레이싱 모델”이라고 설명했다. 이번 쇼케이스로 젯슨은 관객들로부터 긍정적인 반응을 얻었을 뿐만 아니라 여러 건의 투자 문의도 받았다고 밝혔다.

관련기사

eVTOL 개발업체 젯슨이 콘셉트 레이싱 포맷을 선보였다. (영상=젯슨 유튜브)

젯슨은 2017년에 설립된 스웨덴 eVTOL 전문 스타트업으로, 지난 달 처음으로 개인용 비행 차량 '젯슨원' 제품을 배송했다. 첫 배송 고객에는 오큘러스 창업자 팔머 러키도 포함됐다고 알려져 있다.

젯슨원의 가격은 현재 12만8천 달러(약 1억 8천만 원)이다. 하지만 다음달부터는 가격을 14만8천 달러(약 2억 1천 만원)로 인상할 계획이다.