아처 비행택시, 사람 태우고 80km 날았다…"두달만에 신기록"

미국 항공택시 개발사 ‘아처 에비에이션(Archer Aviation)’이 전기 수직 이착륙기(eVTOL)로 정식 유인 비행을 시작한 지 두 달 만에 가장 멀리 날았다고 자동차매체 일렉트렉이 18일(현지시간) 보도했다.

지난 6월 초 아처는 ‘미드나잇(Midnight)’ eVTOL의 첫 유인 비행을 완료했다. 미 캘리포니아주 살리나스 상공에서 진행된 이 비행에서 최고 속도 시속 200km, 최대 고도 약 450m를 달성했다.

항공택시 개발사 아처 에비에이션이 eVTOL 항공기 '미드나잇'의 유인 비행에서 최장 거리 기록을 세웠다. (출처=아처 에비에이션)

최근 조종사가 탑승한 미드나잇 eVTOL로 약 31분간 비행을 지속했고 약 80km의 거리를 날았다. 이는 미드나잇의 비행 중 가장 긴 비행 기록이다. 이번 비행은 미드나잇 항공기의 수직 이착륙(VTOL) 기능이 아닌 일반 이착륙(CTOL) 기능을 시험했다. 미드나잇 항공기는 두 가지 기능을 모두 갖추고 있다.

이번 비행에서 최고 속도는 시속 202km를 달성했다. 아처는 최근 테스트에서 미드나잇이 다양한 패턴에서 시속 241km에 가까운 속도에 도달했다고 밝히기도 했다.

출처=아처 애비에이션

이번 비행에는 아처의 초기 투자자인 유나이티드 항공 최고재무책임자(CFO) 마이크 레스키넨이 함께 참석해 이 비행을 직접 지켜봤다. 그는 아처 팀의 최장거리 eVTOL 비행을 축하하며 미드나잇 항공기의 조용한 운항에 만족감을 표했다고 알려졌다.

관련기사

아처 에비에이션의 창업자 겸 최고경영자(CEO) 아담 골드스타인은 “이 비행을 위해 팀과 함께 활주로에 서게 되어 자랑스러웠다. 약 80km 거리를 빠른 속도로 통과한 것은 상용화를 향한 또 다른 분명한 진전이며, 우리 프로그램의 성숙도를 보여준다”고 밝혔다.

아처는 4명의 시험 조종사로 정기적으로 미드나잇의 테스트를 진행 중이며, 미국 연방항공청(FAA) 인증 획득과 아랍에미리트에서 상업 비행 운항 시작을 위해 노력 중이다.