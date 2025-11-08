하늘 나는 시대, 현실이 되다…EVTOL부터 플라잉카까지

하늘을 나는 자동차와 제트팩, 에어바이크까지 인류가 더 손쉽게 하늘을 날기 위한 기술 경쟁이 뜨겁다. 과학전문매체 인터레스팅엔지니어링은 인간이 하늘을 나는 교통수단에 얼마나 가까워졌는지 진단하는 기사를 최근 보도했다.

■ EVTOL 시대의 개막

오늘날 대부분의 개인용 비행 차량은 전기수직이착륙기(EVTOL)에 속한다. 이는 대부분 배터리나 수소 연료 전지로 구동되는 대형 드론으로, 한 명 이상의 승객을 수직으로 들어올 수 있다. 드론 기술과 비행 안정화·장애물 회피 기술로 인해 이런 차량의 기술적 실현이 가능해진 상태다.

FPV(1인칭 시점) 드론 애호가들의 DIY 문화도 발전의 촉매가 됐다. 3D 프린팅, 저비용 전자부품, 온라인 튜토리얼 등의 확산 덕분에 오늘날엔 호기심과 기술만 있다면 누구나 단거리 유인 비행체를 직접 조립할 수 있게 됐다.

■ DIY 혁신가들의 도전

헌터 코왈드가 개발한 스카이서퍼 (사진=헌터 코왈드 유튜브)

스카이 서퍼 에어크래프의트 창업자 헌터 코왈드는 로터 추진 비행 스케이트보드 ‘스카이 서퍼’를 선보여 화제를 모았다. 시속 약 64km로 20분 간 비행하고 223kg의 하중을 견디는 이 기체는 개인 제작 항공 기술이 상업적 단계에 얼마나 근접했는지를 잘 보여주는 사례다.

비슷한 시도는 ‘옴니 호버보드’, ‘어센드 다이내믹스’로 이어졌다. 어센드는 12개의 로터를 백팩 형태로 장착한 제트팩 시스템을 실험하며 초경량 비행체 분야의 다양성을 입증했다.

■ 제트팩과 에어바이크

일부 업체들은 공상과학(SF) 영화에서 영감을 얻었다. ‘그래비티 인더스트리’의 제트팩은 영화 아이언맨의 추진 장치처럼 손에 장착된 마이크로 제트를 사용해 팔 움직임으로 비행 방향을 제어한다. 또, 볼로노트 에어바이크는 스타워즈에서 영감을 받아 제트 추진으로 시속 190km으로 비행할 수 있다.

폴란드 볼로나트가 개발한 하늘을 나는 오토바이 (영상=볼로나트 유튜브)

두 회사 모두 작동 가능한 시제품을 시연했고, 볼로노트는 사전 주문도 진행 중이다. 다만 제트 연료에 의존하기 때문에 일반 소비자가 이용하기엔 아직 현실적인 제약이 있다.

■ 하늘 나는 자동차의 시대

폴란드 기업이 개발한 ‘젯슨 원’은 8개의 로터와 1인용 조종석을 갖춘 대형 드론형 비행차로, 시속 160km로 20분간 비행이 가능하다. 가격은 약 15만 달러(약 2억원)로, 단순한 고가 장난감이 아닌 응급구조•산악구조용 실용 기체로 자리매김하고 있다.

알레프의 플라잉카가 미국 공항들과 운항 계약을 맺어 시험 비행을 시작할 예정이다. (사진=알레프에어로틱스)

알레프가 만든 플라잉카는 일반 자동차와 비행 차량의 경계를 허무는 혁신적인 구조를 갖췄다. 공기가 수직으로 흐르는 메시 구조 차체를 갖춰 도로에서는 최대 40km 속도로 주행하고 이륙하면 약 177km의 항속 거리를 낸다.

■ 항공택시•상업용 EVTOL

개인용 비행체를 실험하는 스타트업들과 달리, 대형 항공 업체들은 도심 항공 모빌리티(UAM) 시장에 집중하고 있다.

항공택시 개발사 아처 에비에이션이 eVTOL 항공기 '미드나잇'의 유인 비행에서 최장 거리 기록을 세웠다. (출처=아처 에비에이션)

아처의 미드나잇 모델은 완전 전기 배터리로 구동되며, 조종사 1명과 승객 4명을 태우고 시속 240km로 비행, 도시 내 약 32~80km의 통근 거리에 최적화되어 있다. 조비의 경우, 수소 연료 기반 항공기로 장거리 비행에 도전하고 있다. 최근 840km 비행 테스트를 완료했으며, 아랍에미리트(UAE)에서 항공택시 상용 서비스를 시작할 것이라고 발표했다.

하늘을 나는 개인 이동수단은 이제 공상 과학이 아닌 현실이 됐다. 이미 다양한 시제품이 하늘을 날고 있으며, 민간 투자와 상업화 연구도 활발히 이어지고 있다. 물론, 배터리 무게나 규제, 안전성, 확장성 등 과제는 여전히 남아 있다.

인터레스팅 엔지니어링은 “사람들이 교통 체증을 뚫고 하늘로 출근하는 미래는 아직 시간이 걸리겠지만, 하늘을 나는 스케이트보드가 등장하는 날은 생각보다 훨씬 빠를 것”이라고 전망했다.