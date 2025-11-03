머스크 "연내 하늘 나는 자동차 공개할 수도"

테슬라 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 연내에 플라잉카를 공개할 수도 있다고 밝혔다.

1일(현지시간) IT 전문매체 엔가젯과 기즈모도 등에 따르면 머스크는 팟캐스터인 조 로건 방송에 출연한 자리에서 로건이 스포츠카 '로드스터'를 계속 개발하고 있는지 묻자 "곧 시제품을 공개할 것"이라며 "잊을 수 없는 시연이 될 것"이라고 답했다.

그는 "(팔란티어 창업자인) 제 친구 피터 틸이 '예전에는 미래가 되면 나는 자동차가 나올 거라고들 했는데 아직 나는 자동차는 안 나왔다'고 한 적이 있다"고 말했다.

플라잉카 예상 이미지 (사진=챗GPT 활용)

'정말 나는 전기차를 만든다는 것이냐', '접이식 날개 같은 걸 장착했나' 등의 질문에는 제품 공개 전에 밝힐 수 없다고 말을 아꼈다.

공개 시기에 대해서는 "바라건대 올해가 끝나기 전에, 두 달 안에"라고 말했다.

다만, 엔가젯은 머스크가 지나치게 낙관적이고 야심찬 일정을 제시했다가 나중에 미루기를 반복해왔다는 점을 지적했다.

머스크는 2011년 스페이스X의 로켓 '팰컨 헤비' 첫 발사 시기를 2년 내로 예상했지만, 실제 발사는 예상보다 5년 늦은 2018년에야 이뤄졌다.

한편, 플라잉카 선두업체는 중국 샤오펑이다. 샤오펑은 세계 최초 플라잉카 양산 공장을 완공했고, 내년부터 양산에 돌입할 예정이다.