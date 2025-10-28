"머스크 효과로 테슬라 美 판매 100만대 증발”

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 정치 개입이 테슬라의 미국 내 전기차 판매에 실제로 악영향을 미쳤다는 분석이 나왔다.

27일(현지시간) 미 전기차 전문매체 일렉트렉은 미국 전미경제연구소(NBER)와 예일대 연구진이 발표한 보고서를 인용해 머스크가 트위터를 인수한 후 정치에 개입해 테슬라에 100만대가 넘는 차량 판매 손실을 안겨줬다고 전했다.

연구진은 2020년부터 2025년까지 미국 카운티(군·구) 단위 전기차 등록 추이를 분석해, 그 시기 동안 정치적 성향별 판매 흐름을 추적했다. 2022년 이전까지만 해도 테슬라 판매는 어디서나 급증하고 있었다. 하지만 머스크가 2022년 10월 트위터를 인수하고, 그 플랫폼을 자신의 ‘완전한 표현의 자유’와 공화당과의 동맹을 증폭시키는 수단으로 사용하기 시작하자 상황은 나빠지기 시작했다. 특히 민주당 성향(블루) 지역에서 상승 흐름이 꺾였다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO·오른쪽)가 지난해 9월 미국 펜실베니아에서 열린 도널드 트럼프 대통령 후보 선거 운동에서 발언하고 있다.(사진=일론 머스크 엑스)

이번 연구는 테슬라가 2022년 10월부터 2025년 4월까지 미국에서 100만~126만대를 더 팔 수 있었으며, 이는 실제보다 67~83% 더 많은 수치였을 것이라고 추정한다. 연구는 이 판매 손실이 머스크의 '양극화되고 당파적인 행동' 때문이라고 직접적으로 규정했다.

머스크의 정치 행동은 단순히 테슬라의 판매를 깎아 먹은 데서 그치지 않았다. 경쟁사에도 힘을 실어줬다. 연구는 같은 기간 경쟁 전기차 및 하이브리드 차량 판매가 최대 22%(126만 대)에 달하는 증가를 보였다고 추정한다. 테슬라를 사지 않은 사람들이 다른 브랜드로 이동했다는 의미다. 이 수치는 전기차 구매에 대한 세액공제 확대(미국 전기차 세액공제 붐)로 2025년 3분기 이후 완성차 업계 전반 전기차 판매가 사상 최고치를 기록하기 이전의 상황이라는 점도 감안해야 한다.

또 다른 전기차 매체 인사이드EV는 '머스크가 GM과 현대차의 최고의 영업사원'이라고 비꼬기도 했다.

머스크는 공화당 후보들에게 3억 달러에 달하는 선거자금을 내는 등 정치적 노선을 밝혔고, 그 결과 테슬라를 산다는 행위 자체가 하나의 정치적 선언처럼 돼버렸다. 이 점이 지난 몇 년간 테슬라 판매 부진에 크게 기여했다는 것이다. 테슬라는 2024년 10년 만에 처음으로 연간 차량 인도량이 감소했고, 2025년 역시 성장 정체 우려가 이어지고 있다.

연구에 인용된 여론조사 결과도 소비자와 대중 인식의 정치적 분열을 분명하게 보여준다. 2021년 3월부터 2025년 4월 사이 민주당 지지층에서 머스크를 부정적으로 본다는 응답 비율은 28%에서 92%로 급등했다. 같은 기간 긍정적으로 본다는 응답은 21%에서 4%로 추락했다. 반면 공화당 지지층에서는 머스크를 호의적으로 본다는 비율이 같은 기간 30%에서 75%로 상승했다. 즉 기존 주력 고객층은 멀어졌지만, 보수층 신규 고객이 그 공백을 메울 만큼 따라붙지는 않았다는 것이다.

일렉트렉은 “진짜 손실은 지금부터 시작되는 중”이라며, 머스크와 가까운 트럼프 행정부가 전기차 세액공제와 친전기차 규제 인센티브를 축소한 조치가 테슬라에 추가적인 악재로 작용하고 있다고 지적했다. 일렉트렉은 “머스크 정계 진출은 역사상 최악의 사업적 선택 중 하나”라고 평가했다.