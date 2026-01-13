스포츠카, 하늘을 날다…"8개 모터·160㎞ 주행"

이스라엘 스타트업 에어(AIR)가 플라잉 스포츠카로 불리는 ‘에어 원(AIR ONE)’을 CES 2026에서 공개했다고 과학매체 인터레스팅엔지니어링이 최근 보도했다.
이 개인용 전기수직이착륙기(eVTOL) 차량은 단순히 도심 통근이 아닌 모험을 추구하는 소비자를 대상으로 하는 제품이다.
라니 플라우트 에어 최고경영자(CEO)는 에어 원이 항공기가 아닌 자동차와 유사한 소프트웨어를 활용해 비행 경험을 단순화하는 것을 목표로 하고 있다고 설명했다. 그는 "우리는 항공이 훨씬 더 많은 사람들에게 접근 가능한 교통수단이 될 수 있다고 믿는다”라며, “핵심은 단순함이며, 항공기 설계는 자동차 성능과 대량 생산 방식을 기반으로 한다”고 밝혔다.
그는 항공 산업에서 흔히 볼 수 있는 소량 생산 방식에서 벗어나 글로벌 수요를 충족하기 위해 생산 규모를 대폭 확대할 계획이다. 플라우트 CEO는 "연간 수만 대를 생산할 수 있다”며, "아무도 해본 적이 없는 일이다. 연간 60대 규모로 시작해서 250대까지 늘릴 계획이고 최종 목표는 연간 1천대”라고 밝혔다.
엔진 8개 탑재해 안전성 높여
에어는 하드웨어 이중화를 통해 eVTOL의 안전성을 해결하고자 했다. 플라우트 CEO는 "쿼드콥터 아키텍처는 잘 알려져 있고, 유지보수가 용이하며 매우 안정적"이라며, "저희 비행기에는 엔진이 8개 있다. 핵심 부품 중 하나가 고장 나도 안전하게 착륙할 수 있다"고 밝혔다.
많은 기업들이 혼잡한 도심 교통을 위해 항공택시를 개발하고 있는 반면 플라우트는 도심 항공 모빌리티 보다는 강을 건너거나 섬 사이를 이동하는 등 직접적인 운송이 필요한 개인 고객을 목표로 한다. 그는 일반 대중이 대도시 지역 상공을 저고도로 비행하는 대형 항공기를 받아들이는 데 주저한다고 보고 있으며, "도심 항공 모빌리티는 아직 먼 미래의 일이라고 생각한다"고 밝혔다.
에어 원은 한번 충전 시 약 1시간, 96~160㎞ 주행 거리를 확보하며 올해 말까지 납품을 시작할 예정이다.
회사 측은 미국 연방항공청(FAA)의 특별감항인증 현대화(MOSAIC) 규정에 따라 경량 스포츠 항공기 인증 절차를 간소화하기 위해 FAA와 긴밀히 협력해 왔다고 밝혔다.