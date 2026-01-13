스포츠카, 하늘을 날다…"8개 모터·160㎞ 주행"

이스라엘 스타트업 에어(AIR)가 플라잉 스포츠카로 불리는 ‘에어 원(AIR ONE)’을 CES 2026에서 공개했다고 과학매체 인터레스팅엔지니어링이 최근 보도했다.

이 개인용 전기수직이착륙기(eVTOL) 차량은 단순히 도심 통근이 아닌 모험을 추구하는 소비자를 대상으로 하는 제품이다.

에어가 플라잉 스포츠카라고 불리는 eVTOL ‘에어 원’을 CES2026에서 공개했다. (사진=에어)

라니 플라우트 에어 최고경영자(CEO)는 에어 원이 항공기가 아닌 자동차와 유사한 소프트웨어를 활용해 비행 경험을 단순화하는 것을 목표로 하고 있다고 설명했다. 그는 "우리는 항공이 훨씬 더 많은 사람들에게 접근 가능한 교통수단이 될 수 있다고 믿는다”라며, “핵심은 단순함이며, 항공기 설계는 자동차 성능과 대량 생산 방식을 기반으로 한다”고 밝혔다.

그는 항공 산업에서 흔히 볼 수 있는 소량 생산 방식에서 벗어나 글로벌 수요를 충족하기 위해 생산 규모를 대폭 확대할 계획이다. 플라우트 CEO는 "연간 수만 대를 생산할 수 있다”며, "아무도 해본 적이 없는 일이다. 연간 60대 규모로 시작해서 250대까지 늘릴 계획이고 최종 목표는 연간 1천대”라고 밝혔다.

엔진 8개 탑재해 안전성 높여

CES 2026 현장에서 공개된 에어 원 (영상= 에어 인스타그램 @airevtol)

에어는 하드웨어 이중화를 통해 eVTOL의 안전성을 해결하고자 했다. 플라우트 CEO는 "쿼드콥터 아키텍처는 잘 알려져 있고, 유지보수가 용이하며 매우 안정적"이라며, "저희 비행기에는 엔진이 8개 있다. 핵심 부품 중 하나가 고장 나도 안전하게 착륙할 수 있다"고 밝혔다.

많은 기업들이 혼잡한 도심 교통을 위해 항공택시를 개발하고 있는 반면 플라우트는 도심 항공 모빌리티 보다는 강을 건너거나 섬 사이를 이동하는 등 직접적인 운송이 필요한 개인 고객을 목표로 한다. 그는 일반 대중이 대도시 지역 상공을 저고도로 비행하는 대형 항공기를 받아들이는 데 주저한다고 보고 있으며, "도심 항공 모빌리티는 아직 먼 미래의 일이라고 생각한다"고 밝혔다.

에어 원은 한번 충전 시 약 1시간, 96~160㎞ 주행 거리를 확보하며 올해 말까지 납품을 시작할 예정이다.

회사 측은 미국 연방항공청(FAA)의 특별감항인증 현대화(MOSAIC) 규정에 따라 경량 스포츠 항공기 인증 절차를 간소화하기 위해 FAA와 긴밀히 협력해 왔다고 밝혔다.