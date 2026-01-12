5천만원대 1인용 전기비행기 나온다

4만 달러가 안되는 가격의 개인용 전기수직이착륙기(eVTOL)가 올해 말 출시될 예정이라고 과학전문매체 뉴아틀라스가 최근 보도했다.

중국 브랜드 릭터(Rictor)는 CES 2026에서 eVTOL ‘X4’를 공개했다. X4는 네 개의 팔에 장착된 8개의 모터·프로펠러 유닛으로 구동되는 1인승 eVTOL다. 팔은 탄소 섬유로 제작됐으며, 길이 160㎝의 프로펠러는 사용하지 않을 때 안으로 접을 수 있어 픽업트럭 적재함에 싣고 운반할 수 있다.

중국 릭터가 CES2026에서 1인승 eVTOL 'X4'를 공개했다. (영상=릭터 유튜브)

이 항공기는 헬리콥터처럼 수직 이착륙이 가능할 뿐만 아니라 최고 시속 80km로 전진 비행이 가능하다. 비행 시간은 최대 20분이며, 조종사를 포함한 최대 탑재량은 100kg다.

릭터의 모회사인 중국 전동 이동수단 제조업체 퀵휠테크놀로지는 X4가 ‘경량 항공 모빌리티(light aerial mobility)’를 목표로 설계돼, 개인 통근용 이동수단에 가까운 성격을 지닌다고 설명했다.

CES 2026에서 공개된 릭터 X4 (사진=릭터)

안전성도 강조됐다. X4는 반고체형 이중 배터리 팩을 채택해 배터리 하나에 문제가 발생하더라도 안전한 착륙이 가능하도록 설계됐다. 여기에 비상 상황에 대비한 낙하산 시스템도 탑재됐다.

또 다른 특징은 약 3m 수준의 매우 낮은 고도에서 사전에 프로그래밍된 비행 경로를 따라 자율 비행이 가능하다는 점이다. 회사 측은 X4가 미국 연방항공국(FAA)의 경량 항공기 규정인 ‘파트 103’을 준수해 감항증명서나 조종사 면허 없이도 합법적인 운항이 가능하다고 밝혔다.

젯슨의 1인승 eVTOL '젯슨 원' (영상=젯슨)

가격 경쟁력 역시 눈에 띈다. 유사한 1인승 전기 비행기인 젯슨 원의 가격이 12만8천 달러(약 1억8천600만 원)에 달하는 반면, X4는 계약금 5천 달러(약 730만 원)를 포함해 총 3만9천900달러(약 5천800만 원)에 구매할 수 있다. 릭터는 올해 2분기부터 첫 제품 배송이 시작될 것으로 예상했다.

▶ 관련 영상 보기 https://www.youtube.com/watch?v=CYr2FN0j1Jc