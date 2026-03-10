카카오VX, '카카오골프예약' 그린피 할인 지원금-경품 제공

카카오 VX(공동대표 문태식·김창준)는 ‘카카오골프예약’ 플랫폼 고객을 대상으로 골프 시즌 시작에 맞춰 그린피 할인 지원금과 함께 다양한 경품을 제공하는 ‘2026 그린 스타트’ 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.

‘2026 그린 스타트’는 다음달 9일까지 한 달간 진행된다. ‘카카오골프예약’은 먼저 이 기간 신규 가입 고객 2만 명에게 라운드 예약 그린피 할인 선결제 쿠폰 2만6000원권을 선착순 지급한다. ‘카카오골프예약’ 신규 고객 4명이 함께 라운드를 할 경우 팀 기준 10만원 이상 저렴하게 즐길 수 있다.

같은 기간 모든 고객을 대상으로 매일 낮 12시 선착순 100명에게 그린피 할인 선결제 쿠폰 1만원권을 제공한다. 아울러 기간 내 라운드 예약 후 완료한 골퍼 가운데 총 894명에게 추첨을 통해 260만원 상당의 일본 골프여행 티켓과 고급 스탠드 백, ‘프렌즈 아카데미’ 골프 레슨권, 선결제 쿠폰 50만원권 등 다양한 경품을 증정한다.

또한 국내 골프 투어의 경우 선착순 200팀 추천 골프장 예약자에게 커피 쿠폰 2만원권을, 기간 내 추천 골프장별 시즌 오픈 특가, 카트비 할인 등의 혜택을 제공한다. 기간 내 투어를 완료하면 ‘2026 그린 스타트’ 경품 증정 이벤트에 자동으로 응모된다. 행사와 관련한 자세한 내용은 ‘카카오골프예약’ 플랫폼에서 확인할 수 있다.

카카오 VX 관계자는 “고객들이 2026 골프 시즌을 기분 좋게 시작하시도록 가격 할인 혜택에 집중해 이벤트를 준비했다”며 “기존 고객은 물론 신규 고객들도 저렴하게 필드 라운드를 즐기고 경품도 받아가시기 바란다”고 전했다.

한편 카카오 VX는 올해 시즌에도 골퍼의 만족도 향상과 더불어 우리나라 전역의 골프장이 고루 성장하는 데 힘을 보탤 계획이다.