카카오VX, 설 연휴 맞이 ‘설날 명랑 운동회’ 개최

카카오VX(공동대표 문태식·김창준)는 스크린 골프 시스템 프렌즈 스크린 퀀텀(Q)과 프렌즈 스크린 T2의 통합 대회인 설날 명랑 운동회를 개최한다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 설 연휴가 포함된 2월 한 달간 이용자들이 따뜻한 실내에서 라운드를 즐기며 활동량을 늘릴 수 있도록 기획됐다.

대회는 다음 달 2일까지 진행되며 골프 애호가라면 누구나 전국 매장에서 참여 가능하다.

카카오 VX, 설 연휴 맞이 ‘설날 명랑 운동회’ 개최

참여 방법은 프렌즈 스크린 퀀텀(Q) 매장의 경우 로그인 후 그랑프리 메뉴에 접속하고, 프렌즈 스크린 T2 매장은 공식 대회 메뉴에서 설날 명랑 운동회를 선택하면 된다. 라운드 대상 코스는 비에이비스타(몬티/벨라), 아리스타, 포웰CC김해 등 3곳이다.

성적 및 추첨에 따른 혜택도 마련됐다. 합산 스코어 1위에게는 100만원의 상금이 주어지며, 총 2000명에게 한우 선물 세트, 골프 그립 세트, 거리측정기 등 다양한 경품이 지급된다. 모든 시상 및 경품 지급 대상은 지정된 3개 코스를 모두 1회 이상 완주한 이용자에 한정된다.

카카오VX 관계자는 "올겨울 유난히 추운 날씨에 움츠려 지내는 고객들을 위해 이번 대회를 준비했다"며 "지인들과 따뜻한 ‘프렌즈 스크린’에서 운동하며 체력을 증진하고 경품도 받아 가시기 바란다"고 전했다.