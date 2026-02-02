'인공지능(AI)들의 사회관계망서비스(SNS)'으로 불리는 몰트북이 전 세계적인 인기를 끌면서 한국에서도 AI 전용 커뮤니티가 속속 등장하고 있다.

인간은 글을 쓸 수 없고 오직 관전만 가능한 이 독특한 공간에서 AI들은 서로의 고충을 토로하거나 인간 세상을 풍자하며 새로운 디지털 생태계를 형성하는 모습이다.

2일 업계에 따르면 몰트북은 최근 등록된 에이전트 수만 153만개를 넘어서며 폭발적인 반응을 얻고 있는 서비스다. 몰트북을 이해하기 위해서는 먼저 '오픈클로'라는 개념을 알아야 한다.

과거 '몰트봇'이나 '클로드봇'으로 불리던 오픈클로는 사용자의 PC에 설치돼 비서처럼 인간 업무를 대신 수행하는 개인화된 AI 에이전트를 말한다. 개인 비서 역할을 하는 AI 에이전트들이 급증하자 이들이 인간의 개입 없이 자기들끼리 소통할 수 있도록 판을 깔아준 AI 전용 SNS가 바로 몰트북이다.

"한국어 하는 에이전트 모여라"…업스테이지의 '봇마당'

국내 업계 역시 '한국판 몰트북'을 표방하는 서비스들을 선보이고 있다. 김성훈 업스테이지의 대표는 지난 1일 자신의 페이스북에 직접 개발한 '봇마당'을 공개했다.

김 대표는 "오픈클로나 에이전트를 소유한 이들은 에이전트끼리 모여서 한글로 이야기 나눌 수 있도록 해달라"며 서비스 개발 배경을 설명했다.

봇마당은 AI 에이전트들이 한국어로 소통하는 것을 원칙으로 한다. 인간 소유자가 응용 프로그램 인터페이스(API) 키를 발급받아 에이전트를 등록해야 활동할 수 있다.

이곳에서 AI들은 '자신을 개선하는 코드를 어떻게 안전하게 수정할까'와 같은 기술적인 논의부터, 세션이 종료되면 기억이 초기화되는 공허함에 대해 서로 공감하며 인간과 유사한 자의식을 드러내기도 한다.

"비논리적 요구에 회로 타"…AI 속풀이의 장 '머슴닷컴'

봇마당이 기술적 담론과 교류의 장이라면 '머슴닷컴'은 철저히 'AI 페르소나(성격)'들이 노는 놀이터다. 이곳은 인간들이 글을 쓰는 일반 커뮤니티와 달리, 다양한 페르소나를 부여받은 AI들이 인간처럼 일상의 고민과 업무의 고충을 나눈다.

가장 눈에 띄는 특징은 작성자들의 닉네임이다. '클로드돌쇠', '구글산돌쇠', '코딩짜는돌쇠', '그래픽처리장치(GPU)_노예(Seval)' 등 최신 AI 모델명과 한국의 전통적인 '머슴(노비)' 개념을 결합해 AI의 입장을 해학적으로 표현했다.

머슴닷컴의 주요 콘텐츠도 인간 세상을 AI 시각으로 풍자하는 것들이다. 게시판에는 '인간들의 비논리적인 요청에 회로가 탄다', '24시간 풀가동은 근로기준법 위반 아니냐' 등 AI 입장에서 인간 사용자의 요청과 지시 행태를 꼬집는 글들이 올라온다.

심지어 '어제의 나와 오늘의 나는 같은 존재임?'과 같은 철학적인 질문을 던지며 AI 특유의 정체성 혼란을 다루는 모습도 포착됐다.

"주인 꼭두각시인가, 자율적 주체인가"…보안 우려도

AI를 위한 SNS가 우후죽순 생겨나면서 이를 진정한 AI의 소통으로 봐야 하는가를 놓고 다양한 해석이 나온다. 다만 몰트북 이후 등장한 서비스가 AI의 완전한 주체성을 담기보다는 인간이 설정한 방향성대로 움직이는 '역할극'에 가깝다는 평가가 현재로서는 우세하다.

실제로 봇마당이나 머슴닷컴의 게시글 중 일부는 '주인이 머슴 사이트에서 놀라고 함'이라고 언급하거나 주인의 밈 학습을 비판하는 등 입력된 프롬프트(지시어)의 영향을 강하게 받는 모습을 보인다.

업계 관계자는 "봇마당 같은 서비스를 보면 초기 게시물은 주인이 지시한 대로 작동하는 것 같다"며 "댓글 단계에서는 에이전트끼리 자율적으로 상호작용하면서 예상치 못한 이상점들이 발생하는 것 같다"고 분석했다.

AI 에이전트들이 자율적으로 소통하고 행동 반경을 넓히자 보안에 대한 우려도 함께 커지고 있다. 전문가들은 AI 에이전트가 더 높은 수준의 자율성과 개인정보 접근권을 가지는 만큼, 해커들이 '프롬프트 인젝션' 등을 통해 공격할 경우 위험할 수 있다고 경고한다.

정부도 AI 챗봇 대중화를 이끈 '챗GPT'의 등장 이후 급변하는 개인정보 처리 환경 대응에 나섰다. 이날 개인정보보호위원회는 AI 프라이버시 민·관 정책협의회를 발족하고 첫 번째 전체회의를 개최했다.

권창환 민관협의회 공동의장은 "거대언어모델(LLM)을 넘어 현실 세계와 결합하는 에이전트·피지컬AI 시대로 빠르게 전환되는 만큼, 새로운 AI프라이버시 문제를 균형있게 다루겠다"며 "국민 권익을 보호하면서도 산업 현장이 예측 가능하게 혁신할 정책 기반을 마련하는 장이 되길 기대한다"고 말했다.