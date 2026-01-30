카카오VX, 문태식·김창준 공동대표 체제 전환...AI 적극 대응

카카오 VX(공동대표 문태식·김창준)는 인공지능(AI)을 중심으로 기업 체질과 비즈니스를 혁신하는 AI 전환(AX, AI Transformation)에 적극 대응하기 위해 공동대표 체제로 새 출발한다고 30일 밝혔다.

문태식 대표는 AI 전환 속도에 맞춰 ‘카카오골프예약’ 플랫폼과 ‘프렌즈 스크린’ 사업 및 서비스는 물론, 회사 전반적인 개발 업무에 새로운 DNA(유전자)가 뿌리내리도록 해 플랫폼 고도화를 통한 성장동력 확보에 집중한다.

이달 말 이사회와 주주총회를 거쳐 공동 대표로 선임된 김창준 신임 대표는 다음커뮤니케이션과 카카오 본사, 카카오엔터프라이즈를 거친 정보기술(IT) 업계 베테랑 리더다. 지난해 8월 카카오 VX에 CFO(최고 재무 관리자)로 합류한 김창준 대표는 사업과 인프라, 지원 조직을 담당한다.

카카오 VX CI

문태식 카카오VX 대표.

김창준 카카오VX 대표.

문태식 대표는 “공동대표 체제로 서로의 전문 영역에 집중해 사업을 업그레이드하고 혁신하겠다”고 강조했다.

관련기사

김창준 대표는 “재무 안정성 강화와 내부 시스템 구축 등을 통한 경영 내실화에 집중해 성장에 기여하겠다”고 덧붙였다.

카카오 VX는 새로운 리더십으로 재무장해 앞으로도 다양한 이벤트와 서비스, 기술 업그레이드로 골퍼들에게 재미와 즐거움을 선사하며 스포츠 업계의 디지털화를 이끌 계획이다.