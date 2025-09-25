카카오VX 카카오골프예약, 가을 골프시즌-추석맞이 이벤트

카카오 VX(대표 문태식)는 ‘카카오골프예약’ 플랫폼 회원 대상 가을 골프 시즌과 추석 연휴에 맞춰 매일 다양한 경품을 제공하는 ‘룰렛 이벤트’를 진행한다고 25일 밝혔다.

‘룰렛 이벤트’는 오늘부터 다음 달 13일까지 진행되며, 매일 ▲무료 라운드권 ▲’카카오골프예약’ 선결제 5만원권 쿠폰 ▲프렌즈스크린/프렌즈아카데미 3만원 쿠폰 ▲R3U 골프공 ▲커피 쿠폰 등 총 1만 명에게 다양한 경품을 제공한다.

참여 방법은 간단하다. ‘카카오골프예약’ 플랫폼 방문 시 매일 한 번씩 주어지는 이벤트 기회에 응모하면 된다. 3개월 만에 방문한 고객에게는 세 번의 기회가 주어진다. 자세한 내용은 플랫폼에서 확인할 수 있다.

카카오 VX 관계자는 “룰렛 이벤트는 이용자 여러분들이 ‘카카오골프예약’과 함께 보다 즐겁고 재미있게 가을 골프를 즐기시도록 준비했다”며 “가을 골프 시즌인데다 추석 연휴를 앞두고 필드는 물론 스크린골프에 대한 관심이 높은 데 대한 감사의 마음을 전하는 이벤트”라고 설명했다.

한편 카카오 VX는 올 추석 황금연휴에 수도권과 제주권을 포함한 전국 주요 권역 대표 골프장 34곳이 참여하는 ‘한가위 라운드 감사제’도 진행하고 있다. 1인 그린피가 최대 5만5천원 할인되며, 골프장에 따라 식사 제공, 카트비 면제 등의 혜택이 주어진다.