카카오VX 카카오골프예약, 한가위 라운드 감사제 실시...그린피 할인에 카트비 면제

추석 황금 연휴, 특가로 국내 라운드 혜택 지원

생활/문화입력 :2025/09/18 11:50

이도원 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

카카오 VX(대표 문태식)는 추석을 앞두고 ‘카카오골프예약’ 플랫폼 회원 대상 ‘한가위 라운드 감사제’를 마련했다고 18일 밝혔다. 

이번 감사제에는 전국 주요 권역의 대표 골프장 34곳이 참여하며, 1인 그린피 최대 5만5천원과 식사 제공 및 카트비 면제 등 다양한 혜택을 제공하는 것이 특징이다. 각 혜택은 골프장 마다 다르다고 회사 측은 설명했다. 

세부 내용을 보면 한가위 라운드 감사제에 참여하는 수도권 골프장은 ▲인서울27 ▲참밸리 ▲360도 ▲빅토리아(P9) ▲루트52 등 5곳이다. 경상권 골프장은 ▲이지스카이 ▲오르비스 ▲리더스 ▲펜타뷰(P9) ▲의령 리온 ▲보라 ▲파라지오 등 7곳이, 전라권 골프장은 ▲담양레이나 ▲고창 ▲함평엘리체 ▲JNJ ▲푸른솔장성 ▲웨스트오션 등 6곳이 참여한다. 강원권에선 ▲클럽모우 ▲샌드파인 ▲카스카디아 ▲클럽디 더플레이어스 ▲오로라 등 5곳이, 충청권에선 ▲모나크 ▲백제 ▲이븐데일 ▲로얄링스 ▲파인스톤 ▲킹스데일 ▲마론 등 7곳의 골프장이 참여한다. 제주권 참여 골프장은 ▲롯데스카이힐제주 ▲더시에나 ▲플라자CC제주(P9) ▲라헨느 등 4곳이다.

카카오골프예약, 한가위 라운드 감사제 마련.(제공=카카오VX)

한가위 라운드 감사제는 다음 달 3~9일 추석 연휴 기간 라운드에 적용된다. 자세한 내용은 플랫폼에서 확인할 수 있다.

카카오 VX 관계자는 “지난해 추석 연휴가 있는 주간에 전국 30개 골프장의 그린피를 최대 60% 할인 가격에 제공해 골퍼들에게 큰 호응을 얻었다”며 “올 추석에도 전국 대표 골프장에서 친지들과 즐겁게 라운드를 하며 명절을 의미 있게 보내시길 바란다”고 전했다.

이도원 기자leespot@zdnet.co.kr
