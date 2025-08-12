카카오VX, '프렌즈 스크린 썸머 샷캉스 페스티벌' 마련...민생 회복 소비쿠폰 사용 가능

카카오 VX(대표 문태식)는 자체 기술력으로 실제 골프장 필드를 실감하도록 구현한 스크린 골프 시스템 ’프렌즈 스크린 퀀텀(Q)’과 스크린 골프 대중화를 이끈 ‘프렌즈 스크린 T2’의 통합대회인 ‘프렌즈 스크린 썸머 샷캉스 페스티벌’을 시작했다.

다음 달 7일까지 한 달 동안 열리는 ‘프렌즈 스크린 썸머 샷캉스 페스티벌’ 통합대회는 기상 관측 이래 가장 무더운 올여름에 골퍼들이 시원한 스크린골프장에서 라운드를 즐기며 활동량을 늘릴 수 있도록 기획됐다.

골프 애호가라면 누구나 전국 ‘프렌즈 스크린 퀀텀(Q)’과 ‘프렌즈 스크린 T2’ 매장에서 참여할 수 있다. ‘프렌즈 스크린 퀀텀(Q)’ 매장인 경우 로그인한 후 그랑프리 메뉴에 들어가서, ‘프렌즈 스크린 T2’ 매장이라면 프렌즈 스크린 공식 대회에 입장해 ‘썸머 샷캉스 페스티벌’을 선택한 뒤 ▲벨라스톤 ▲클럽디 금강 ▲블랙스톤 벨포레 코스에서 라운드를 즐기면 된다.

카카오 VX, 8월 프렌즈 스크린 썸머 샷캉스 페스티벌 개최.

통합 스코어 1위 골퍼에게는 순금 골프공이 증정된다. 이 밖에 5성급 호텔 숙박권과 고급 아이언 세트 등 총 4천만원 상당의 경품도 마련했다. 모든 시상과 경품 지급은 3개 코스 모두 1회 이상 라운드를 완료한 골퍼에게 지급된다. 대회와 관련한 자세한 내용은 ‘프렌즈 스크린’ 앱에서 확인할 수 있다.

관련기사

카카오 VX 관계자는 “무더운 여름에 시원한 ‘프렌즈 스크린’에서 운동량을 늘려 체력을 증진하시기 바란다”며 “프렌즈 스크린 대부분 매장에서 민생 회복 소비쿠폰 사용이 가능하니 이번 기회에 지인들과 가볍고 즐겁게 라운드하고 상품도 받아 가시면 좋겠다”고 전했다.

한편 ‘프렌즈 스크린 퀀텀(Q)’은 출렁이는 필드를 9개 축으로 3D 입체 언듈레이션(undulation)을 구현해 필드의 즐거움을 실내 스크린에서 느끼도록 돕는 스윙플레이트로 화제를 몰며 입소문을 타고 있다. 카카오 VX는 앞으로도 다양한 이벤트와 서비스, 기술 업그레이드를 통해 골퍼들에게 재미와 즐거움을 선사하며 스포츠 업계의 디지털화를 이끌 계획이다.