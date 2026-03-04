카카오VX, 스크린골프 연습장 '프렌즈 아카데미' 봄 시즌 혜택 마련

카카오 VX(공동대표 문태식·김창준)는 스크린골프 연습장 브랜드 ‘프렌즈 아카데미’ 고객을 대상으로 다양한 경품을 증정하는 ’프아에서 골프해 봄’ 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 31일까지 진행되며 전국 ‘프렌즈 아카데미’ 매장에서 100만원 이상 등록한 고객을 대상으로 한다. 등록을 마친 고객은 자동으로 경품 행사에 응모된다. 추첨을 통해 고급 아이언 세트부터 골프백, 드라이버 커버, 햄버거 세트가 경품으로 제공된다. 자세한 내용은 ‘프렌즈 아카데미’ 앱에서 확인할 수 있다.

카카오 VX는 다양한 이벤트와 서비스, 기술 업그레이드를 통해 골퍼들에게 재미와 즐거움을 선사하며 스포츠 업계의 디지털화를 이끌 계획이다.

카카오 VX 관계자는 “상큼한 봄을 맞아 프렌즈 아카데미에서 골프 수업을 받으시고, 향상된 실력으로 필드 라베(생애 최저타 기록)하시기 바란다”고 전했다.