유가 급등 진화나선 트럼프 "호르무즈 유조선, 미 해군이 호송"

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선에 대해 미국 해군의 군사적 보호를 제공하겠다고 밝혔다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 위협으로 국제유가가 급등하자 대응에 나선 것이다.

3일(현지시간) 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "필요한 경우 미국 해군이 가능한 한 빨리 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 호송을 시작할 것"이라고 말했다.

이어 "즉시 효력을 발휘해 미국 국제금융개발공사(DFC)에 걸프 지역을 통과하는 모든 해운, 특히 에너지 운송에 대해 정치적 위험 보험 및 보증을 매우 합리적인 가격에 제공하도록 지시했다"고 밝혔다.

호르무즈해협에 떠 있는 유조선 (사진=로이터/뉴스1)

트럼프 대통령은 "어떤 상황에서도 미국은 전 세계로의 에너지의 자유로운 흐름을 보장할 것"이라며 "미국의 경제력과 군사력은 지구상에서 가장 강력하며, 추가 조치가 이어질 것"이라고 덧붙였다.

호르무즈 해협은 사우디아라비아·이란·이라크·아랍에미리트(UAE) 등 주요 산유국이 위치한 페르시아만을 오만만과 아라비아해로 연결하는 핵심 요충지다. 세계 원유 해상 물동량 약 20%가 이 해협을 통과하는 것으로 알려졌다. 긴장이 고조되면서 일부 유조선은 인근 해상에 정박해 상황을 관망하거나, 대체 항로를 물색하는 움직임도 나타나고 있다.

이번 발표는 이란의 봉쇄 위협에 맞서 미국의 군사력을 동원해 국제 에너지 수송로를 직접 방어하겠다는 의지로 해석된다. 특히 오는 11월 중간선거를 앞둔 상황에서 유가 급등은 물가와 직결되는 만큼, 트럼프 행정부에도 정치적 부담으로 작용할 수 있다는 관측이 나온다.

호르무즈 해협 통항 차질 우려가 커지자 국제 유가는 10% 이상 급등세를 보였다. 트럼프 정부는 에너지 가격 상승 영향을 완화하기 위한 프로그램을 이번주 발표할 예정이다.

국제 유가는 트럼프 대통령의 발언 이후 상승 폭이 다소 주춤했지만, 원유 수송이 정상 수준으로 회복될지를 두고는 회의론이 여전하다.

블룸버그통신에 따르면 밥 맥널리 전 백악관 관료는 "이번 발표는 거래자들의 불안을 다소 해소할 수 있겠지만, 호위 및 보험 제공은 실행에 시간이 걸릴 것"이라며 "미군은 먼저 이란의 기뢰 설치 능력과 대함 순항 미사일 및 드론을 이용한 선박 공격 능력을 억제하려 할 것”이라고 말했다.

이어 "이란이 계속 싸우기로 결정한다고 가정할 때, 보험 제공이나 호위 계획 발표가 도움이 될지라도 호르무즈 해협 유류 수송이 완전히 재개되려면 몇 시간이나 며칠이 아닌 몇 주가 걸릴 것"이라고 예상했다.

블룸버그는 트럼프 대통령의 보험 구상과 관련해 실제로 얼마나 많은 업체가 가입할지, DFC가 어떤 보험료를 제시할지 등이 아직 명확하지 않다고 지적했다.

현재 세계 최대 해상 보험사 중 일부가 페르시아만으로 진입하는 선박에 대한 전쟁 위험 보험 보장을 철회하면서, 업계는 페르시아만으로 항해하는 선박에 대한 보험료를 어떻게 책정해야 할지 고심하는 상황이다.