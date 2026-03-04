미-이란 전쟁 반영?…휘발유 벌써 50원 올랐다

미국과 이란 전쟁으로 국제유가가 오름세를 보이는 가운데, 우리나라 휘발유·경유 가격도 심상치 않은 속도로 오르고 있다.

4일 오피넷에 따르면 전국 휘발유 평균 가격은 1740원이다. 전쟁을 시작한 2월 28일1693원과 비교했을 때 5일 새 47원 오른 것이다.

서울 지역 휘발유 평균 가격은 이보다 더 올랐다. 2월 28일 1750원이었지만, 이날은 1807원으로 50원이나 상승했다.

관련기사

(사진=Pixabay)

경유 가격은 더 가파르게 올랐다. 전국 지역 경유 평균 값은 1598원이었으나 4일은 1659원으로 집계돼 61원이나 올랐고, 서울 지역 평균 가격은 2월 28일 1664원에서 4일 1740원으로 76원이나 상승했다.

석유 가격 상승은 지속될 것으로 관측된다. 3일(현지시간) 국제 시장서 브렌트유와 미국 서부 텍사스산 중질유(WTI) 가격 모두 올랐다. 브렌트유는 2% 상승한 배럴당 79달러, WTI도 2% 오른 배럴당 73달러 이상서 거래됐다.